Німецькі автовиробники сильно постраждали від торгової війни Трампа.

Концерн Mercedes-Benz Group AG оголосив про перенесення виробництва свого кросовера GLC у США. Це рішення пояснюється митами президента США Дональда Трампа проти інших країн, через які вартість імпортних моделей значно збільшується, пише Bloomberg.

Зазначається, що виробництво Mercedes-Benz GLC на заводі в Алабамі має розпочатися наприкінці 2027 року.

"Якщо ви бачите, яких обсягів ми хочемо досягти з цією моделлю, то є сенс привезти її до США", - розповів глава північноамериканського відділення Mercedes Джейсон Хофф на прес-брифінгу.

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В агентстві наголосили, що німецькі автовиробники сильно постраждали від торгової війни Трампа. Проте високий попит на преміальні кросовери і позашляховики, а також повільний перехід американських споживачів на електромобілі робить ринок США прибутковим для німецьких компаній.

Mercedes-Benz GLC є найпопулярнішою моделлю бренду в США, додали в агентстві. У 2024 році в країні було продано 64 163 таких автомобіля, що на 58% більше, ніж у 2023 році.

Nissan закриє сім заводів - що відомо

Нагадаємо, що японська компанія Nissan збирається закрити сім заводів і скоротити 20 тисяч робочих місць по всьому світу. Зазначається, що автовиробник хоче скоротити витрати.

Масштабна реорганізація має завершитися до 2027 року. Зміни торкнуться близько 15% персоналу компанії.

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