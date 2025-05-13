Японський автовиробник заявив, що скоротить більше робочих місць, ніж планував спочатку.

Японська копання Nissan закриє сім заводів і скоротить 20 тисяч робочих місць по всьому світу в спробі скоротити витрати. Ці кроки будуть зроблені в рамках реорганізації.

Видання The independent пише, що масштабна реорганізація має завершитися до 2027 року. При цьому зміни торкнуться близько 15% персоналу компанії, але поки невідомо, які саме робочі місця будуть скорочені в рамках глобальних операцій. Наразі на заводі Nissan у Сандерленді працює близько 6 тисяч осіб.

Компанія заявила, що перестановки допоможуть "створити більш економічний і стійкий бізнес", а також попередила про вплив планів президента США Дональда Трампа щодо введення 25%-вих мит на авто, імпортовані в Америку.

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Nissan і Honda об'єднаються - останні новини

У грудні 2024 року японські автомобільні гіганти Nissan і Honda підписали меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної холдингової компанії. Процес мають завершити до серпня 2026 року.

Старшим партнером із більшим впливом у новій компанії стане Honda. У неї буде право призначати на більшість керівних посад, зокрема президент холдингу теж буде представником Honda. Після створення холдингу саме його акції торгуватимуться на Токійській біржі, а акції Honda і Nissan приберуть із відкритих торгів.

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