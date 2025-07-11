Розмітають, як гарячі пиріжки: які електрокари найпопулярніші в різних регіонах України

Найпопулярнішим новим електромобілем у столиці став Volkswagen ID. UNYX.

У першому півріччі 2025 року вітчизняний автопарк поповнили майже 31,8 тисячі автомобілів на електротязі (BEV). Про це пише "‎УкрАвтопром"‎.

Найвищі показники реєстрацій електромобілів продемонстрували Львівська область (4451 авто), місто Київ (3914 авто) та Київська область (2719 авто).

Одразу за ними йдуть Дніпропетровська (2488 авто) та Одеська (1817 авто) області. Більшість зареєстрованих електрокарів виявилася вживаними авто.

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Якщо казати про нові, то найбільш популярним електромобілем столиці, а також Київської та Дніпропетровської областей став Volkswagen ID. UNYX. Мешканці Львівської та Одеської областей найчастіше обирали китайський BYD Song Plus.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто картина відрізняється, адже колосальну популярність тут мають електромобілі Tesla.

Найпопулярніші ввезені з-за кордону вживані авто:

Київ, Київська та Дніпропетровська області - Tesla Model Y;

Львівська область - Tesla Model 3;

Одеська область - Nissan Leaf.

Ринок електричних авто - інші новини

Нещодавно було оприлюднено загальну статистику продажу електромобілів в Україні.

Найпопулярнішими новими електрокарами виявилися BYD Song Plus EV, Volkswagen ID. UNYX та Honda eNS1. Серед вперше зареєстрованих вживаних машин найбільш популярними виявилися Tesla Model Y, Nissan Leaf та Tesla Model 3.

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали найкращі електромобілі для водіїв-початківців.

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