Основна маса придбаних електричних авто – це легковики / колаж УНІАН, фото Reuters, ua.depositphotos.com

У першому півріччі 2025-го вітчизняний автопарк поповнили 31 753 електромобілі (BEV) – це на 30% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить профільний портал "‎УкрАвтопром"‎.

Основна маса придбаних електричних авто – це легковики (30 763 одиниці). Далі йдуть комерційні автомобілі (987) і електробуси (3). Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18%.

Найпопулярніші нові електромобілі:

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  • BYD Song Plus EV – 967 одиниць;
  • Volkswagen ID.Unyx – 830;
  • Honda eNS1 – 441;
  • Zeekr 7X – 402;
  • Zeekr 001 – 366.

Найпопулярніші вперше зареєстровані вживані електромобілі:

  • Tesla Model Y – 2968 одиниць;
  • Nissan Leaf – 2853;
  • Tesla Model 3 – 2670;
  • Kia Niro EV – 1664;
  • Hyundai Kona Electric – 1496.

Який електромобіль обрати – поради фахівців 

Нещодавно було названо найкращі електромобілі для водіїв-початківців, що можуть забезпечити безтурботне водіння. Тому, хто хоче уникнути зайвих складнощів, експерти радять звернути увагу на Nissan Leaf, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Tesla Model 3 та BMW i4. 

А ще раніше спеціалісти порадили десятку вживаних електромобілів, що мають бюджетні цінники. Особливу увагу вони приділили Chevrolet Spark EV 1LT, оскільки ця модель виявилася найдешевшою у списку. 

Автомобіль має й інші переваги. За словами фахівців, він може похвалитися компактністю, а також гарним інтер'єром, де є все необхідне. Серед інших моделей списку – Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric та Nissan Leaf S. 

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