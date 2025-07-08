У першому півріччі 2025-го вітчизняний автопарк поповнили 31 753 електромобілі (BEV) – це на 30% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводить профільний портал "УкрАвтопром".
Основна маса придбаних електричних авто – це легковики (30 763 одиниці). Далі йдуть комерційні автомобілі (987) і електробуси (3). Частка нової техніки в реєстраціях BEV становила 18%.
Найпопулярніші нові електромобілі:
- BYD Song Plus EV – 967 одиниць;
- Volkswagen ID.Unyx – 830;
- Honda eNS1 – 441;
- Zeekr 7X – 402;
- Zeekr 001 – 366.
Найпопулярніші вперше зареєстровані вживані електромобілі:
- Tesla Model Y – 2968 одиниць;
- Nissan Leaf – 2853;
- Tesla Model 3 – 2670;
- Kia Niro EV – 1664;
- Hyundai Kona Electric – 1496.
Який електромобіль обрати – поради фахівців
Нещодавно було названо найкращі електромобілі для водіїв-початківців, що можуть забезпечити безтурботне водіння. Тому, хто хоче уникнути зайвих складнощів, експерти радять звернути увагу на Nissan Leaf, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Tesla Model 3 та BMW i4.
А ще раніше спеціалісти порадили десятку вживаних електромобілів, що мають бюджетні цінники. Особливу увагу вони приділили Chevrolet Spark EV 1LT, оскільки ця модель виявилася найдешевшою у списку.
Автомобіль має й інші переваги. За словами фахівців, він може похвалитися компактністю, а також гарним інтер'єром, де є все необхідне. Серед інших моделей списку – Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric та Nissan Leaf S.