Китайці представили новий електромобіль з запасом ходу 405 км за 8300 доларів (фото)

Chery QQ Domi має електромотор на 54 к.с., який може розігнати його до 100 км/год.

Китайська компанія Chery представила новий компактний електричний хетчбек QQ Domi. Про це повідомляє портал CarNewsChina.

Автомобіль вирізняється доволі бюджетною вартістю. Бажаючі зможуть придбати його за ціною від $8300 до $9700, що загалом значно нижче за вартість більших електричних авто.

Розміри автомобіля становлять 3720/1700/1608 мм (довжина/ширина/висота). Колісна база Chery QQ Domi - 2520 мм. Модель оснастили електромотором на 54 к. с. Вона здатна розвивати швидкість до 100 км/год.

Відео дня

Китайці пропонують на вибір LFP-батареї місткістю 28,5 або 39,3 кВт∙год, завдяки яким забезпечується запас ходу до 305 км і 405 км відповідно.

Любителів електричних авто порадує інтер’єр, який може похвалитися 7-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10,25-дюймовим плаваючим центральним сенсорним екраном.

Розробники винесли перемикач передач на рульову колонку. Задні сидіння можна скласти у співвідношенні 40/60.

Нагадаємо, що Chery Automobile є китайською автомобілебудівною компанією. Вона була заснована у 1997 році. Серед типів автомобілів, які компанія виробляє, є позашляховики, седани і мікрофургони.

Китайські автомобілі - останні новини

Нещодавно було оприлюднено новий рейтинг, до якого увійшли найнадійніші гібридні та електричні автомобілі, які випускаються в КНР.

Щоб скласти рейтинг фахівці опитали власників більше 20 тис гібридних і повністю електричних машин. До нього потрапили, зокрема, Chery Fulwin T9, Wuling Hongguang Mini EV та ORA Haomao.

Також нагадаємо, що "‎Інститут досліджень авторинку"‎ оприлюднив рейтинг найпопулярніших в Україні машин з Піднебесної. Серед нових легкових авто лідером виявився BYD Song Plus.

Вас також можуть зацікавити новини: