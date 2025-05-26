Українці розмітають '‎китайців'‎: названо 10 найпопулярніших автомобілів з Піднебесної

Серед нових автівок абсолютним лідером стала модель BYD Song Plus.

Частка китайських автомобілів в українському автопарку невпинно зростає, хоча поки це стосується переважно нових авто. Відповідні дані наводить "‎Інститут досліджень авторинку"‎.

Вживані автомобілі

У минулому місяці частка легкових авто, вироблених у КНР, в структурі внутрішніх перепродажів склала відносно невеликі 1,4%. Найпопулярнішим автомобілем тут став електричний кросовер Volkswagen ID.4 Crozz. За місяць перепродали 88 таких авто.

Фахівці попереджають про певні труднощі з цим авто. Його власники стикаються з перебоями в роботі мультимедійної системи та нестабільною роботою кондиціонера.

Відео дня

На другій позиції знаходиться Geely CK (54 одиниці), а третє місце посів Chery QQ (45 одиниць). Середній вік машин у цьому сегменті становить дев’ять років.

Інша частина ринку машин з пробігом - "Made in China". Тобто, мова йде про перші реєстрації вживаних автомобілів, які імпортували з-за кордону і виробником яких виступає саме КНР.

В цьому сегменті лідером є Zeekr 001 (34 одиниці). Друге місце посіла модель MG ZS, а третє - Zeekr 7X. Середній вік у цьому сегменті становить три роки.

Нові легкові автомобілі

Значно більш цікавою виглядає картина на ринку нових машин з Китаю. У минулому місяці їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій. Тобто, мова йде про кожен сьомий новий автомобіль, зареєстрований в нашій країні.

Абсолютний лідер тут – автомобіль BYD Song Plus, який показав результат у 174 реєстрації. "‎Це кросовер з гібридною або повністю електричною силовою установкою, який демонструє хороше співвідношення ціни, оснащення та сучасного дизайну"‎, – зазначають фахівці.

Друге місце в цьому сегменті посів Zeekr 001 (62 одиниці), тоді як на третьому опинився Audi Q4, зібраний у Китаї (56 одиниць).

Китайські автомобілі - інші новини

Нещодавній автосалон у Шанхаї підтвердив намір КНР перетворитися на світового лідера автомобільної індустрії.

Більшу частину експонатів гігантського автосалону склали саме китайські авто, хоча ще близько 15 років тому китайських автовиробників вважали виробниками "‎незграбних підробок"‎.

Показовим є те, що китайський BYD вже обійшов компанію Tesla за продажами своїх автівок в світі. А нещодавно стало відомо про те, що компанія уперше продала на території Європи більше електричних авто, ніж компанія Маска.

Вас також можуть зацікавити новини: