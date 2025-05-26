Українці розмітають '‎китайців'‎: названо 10 найпопулярніших автомобілів з Піднебесної

Частка китайських автомобілів в українському автопарку невпинно зростає, хоча поки це стосується переважно нових авто. Відповідні дані наводить "Інститут досліджень авторинку".
Вживані автомобілі
У минулому місяці частка легкових авто, вироблених у КНР, в структурі внутрішніх перепродажів склала відносно невеликі 1,4%. Найпопулярнішим автомобілем тут став електричний кросовер Volkswagen ID.4 Crozz. За місяць перепродали 88 таких авто.
Фахівці попереджають про певні труднощі з цим авто. Його власники стикаються з перебоями в роботі мультимедійної системи та нестабільною роботою кондиціонера.
На другій позиції знаходиться Geely CK (54 одиниці), а третє місце посів Chery QQ (45 одиниць). Середній вік машин у цьому сегменті становить дев’ять років.
Інша частина ринку машин з пробігом - "Made in China". Тобто, мова йде про перші реєстрації вживаних автомобілів, які імпортували з-за кордону і виробником яких виступає саме КНР.
В цьому сегменті лідером є Zeekr 001 (34 одиниці). Друге місце посіла модель MG ZS, а третє - Zeekr 7X. Середній вік у цьому сегменті становить три роки.
Нові легкові автомобілі
Значно більш цікавою виглядає картина на ринку нових машин з Китаю. У минулому місяці їхня частка склала 14% від усіх перших реєстрацій. Тобто, мова йде про кожен сьомий новий автомобіль, зареєстрований в нашій країні.
Абсолютний лідер тут – автомобіль BYD Song Plus, який показав результат у 174 реєстрації. "Це кросовер з гібридною або повністю електричною силовою установкою, який демонструє хороше співвідношення ціни, оснащення та сучасного дизайну", – зазначають фахівці.
Друге місце в цьому сегменті посів Zeekr 001 (62 одиниці), тоді як на третьому опинився Audi Q4, зібраний у Китаї (56 одиниць).
Китайські автомобілі - інші новини
Нещодавній автосалон у Шанхаї підтвердив намір КНР перетворитися на світового лідера автомобільної індустрії.
Більшу частину експонатів гігантського автосалону склали саме китайські авто, хоча ще близько 15 років тому китайських автовиробників вважали виробниками "незграбних підробок".
Показовим є те, що китайський BYD вже обійшов компанію Tesla за продажами своїх автівок в світі. А нещодавно стало відомо про те, що компанія уперше продала на території Європи більше електричних авто, ніж компанія Маска.