Продажі нових автомобілів Tesla в Норвегії в травні зросли на 213% у порівнянні з минулорічним показником і склали 2600 автомобілів. Про це повідомляє Reuters.
Головним драйвером зростання продажів компанії мільярдера Ілона Маска є оновлений компактний електричний кросовер Model Y, який залишається найпопулярнішим автомобілем в Норвегії вже третій рік поспіль.
Загалом з початку року продажі зросли на 8,3% в порівнянні з першими п'ятьма місяцями 2024 року.
Також зазначається, що дев'ять з десяти нових автомобілів, проданих в Норвегії в минулому році, були повністю електричними. Таким чином, країна невпинно прямує до повної відмови від бензинових і дизельних автівок.
Компанія Tesla - важливі новини
Раніше повідомлялось, що продажі Tesla в Європі цього року знизилися - нібито, через прихильність керівника компанії Ілона Маска до консервативних цінностей.
Пізніше стало відомо, що китайська BYD уперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla, що назвали "проривом у спробах китайської групи вийти на закордонні ринки".