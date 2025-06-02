Дев'ять з десяти нових автомобілів, проданих в Норвегії у минулому році, були повністю електричними.

Продажі нових автомобілів Tesla в Норвегії в травні зросли на 213% у порівнянні з минулорічним показником і склали 2600 автомобілів. Про це повідомляє Reuters.

Головним драйвером зростання продажів компанії мільярдера Ілона Маска є оновлений компактний електричний кросовер Model Y, який залишається найпопулярнішим автомобілем в Норвегії вже третій рік поспіль.

Загалом з початку року продажі зросли на 8,3% в порівнянні з першими п'ятьма місяцями 2024 року.

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Також зазначається, що дев'ять з десяти нових автомобілів, проданих в Норвегії в минулому році, були повністю електричними. Таким чином, країна невпинно прямує до повної відмови від бензинових і дизельних автівок.

Компанія Tesla - важливі новини

Раніше повідомлялось, що продажі Tesla в Європі цього року знизилися - нібито, через прихильність керівника компанії Ілона Маска до консервативних цінностей.

Пізніше стало відомо, що китайська BYD уперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla, що назвали "‎проривом у спробах китайської групи вийти на закордонні ринки"‎.

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