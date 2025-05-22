В останні кілька років китайський автоконцерн прагне вийти на зарубіжні ринки.

Компанія BYD вперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla. Це стало проривом у спробах китайської групи вийти на закордонні ринки.

Видання Financial Times пише, що BYD зареєструвала 7 231 повністю електричний автомобіль у Європі минулого місяця порівняно з 7 165 реєстраціями для Tesla.

"Це переломний момент для європейського авторинку, особливо якщо врахувати, що Tesla очолювала європейський ринок акумуляторних електромобілів протягом багатьох років, а BYD офіційно почала працювати за межами Норвегії та Нідерландів лише наприкінці 2022 року", - сказав аналітик дослідницької групи Jato Dynamics, фірми з аналізу даних про автомобілі, Феліпе Муньос.

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Продажі Tesla продовжують знижуватися на ключових європейських ринках, незважаючи на нещодавнє оновлення флагманського автомобіля Model Y.

Спад американської EV-компанії в Європі також відбувається на тлі того, що Renault, Stellantis та інші бренди активно випускають нові моделі електромобілів за доступними цінами, щоб відповідати більш жорстким нормам викидів у ЄС.

На глобальному рівні BYD обігнала Tesla як найбільшого у світі виробника електромобілів завдяки високому попиту на своєму внутрішньому ринку. Але в Європі китайська група - відносний новачок, і її стрімкий вихід на закордонні ринки викликав тривогу серед західних автовиробників.

BYD та інші китайські концерни розширили свій модельний ряд у Європі, збільшивши продажі гібридів, на які не поширюються вищі мита ЄС.

За даними Jato, у квітні реєстрація автомобілів EV, вироблених китайськими автовиробниками, в Європі зросла на 59% порівняно з попереднім роком і становила 15 300 автомобілів, а продажі гібридів збільшилися майже у вісім разів - до 9 649 одиниць.

Водії по всьому світу відмовляються від Tesla

Американський мільярдер Ілон Маск відкрито підтримував праві політичні сили в Європі. У результаті прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинувачував Маска і його прихильників у відкритих нападках на європейські інститути, розпалюванні ненависті і відкритому заклику до людей підтримати спадкоємців нацизму.

При цьому відомий музикант Ніл Янг випустив пісню "Let's Roll Again", у якій критикує Маска за його дії та порівнює з фашистською ідеологією.

Усі ці фактори вплинули на продажі електрокарів Маска - потенційних покупців Tesla у США стало менше.

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