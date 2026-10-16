Маск презентував спорткар Tesla, який вміє літати та робити сальто (відео)

Шоу транслювали наживо, щоб підтвердити реальність виконання трюків.

Tesla показала нове покоління електричного спорткара Roadster, який вміє відриватися від землі й перевертатися в повітрі. Такі можливості йому дають десять реактивних прискорювачів, створених на основі технологій SpaceX. Це продемонстрували 15 жовтня під час презентації, яку компанія транслювала наживо.

Шоу влаштували на майданчику SpaceX у Техасі. На сцену вийшли Ілон Маск, головний дизайнер Tesla Франц фон Гольцгаузен і віцепрезидент компанії Ларс Мораві.

Франц фон Гольцгаузен нагадав, що перший Tesla Roadster з'явився приблизно 20 років тому. Саме через нього дизайнер свого часу й прийшов працювати в компанію.

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Глядачам показали одразу кілька трюків. Roadster заїхав на вертикальний пандус, зробив переворот у повітрі й м'яко приземлився завдяки прискорювачам. Потім спорткар перелетів над іншими автомобілями Tesla, крутнувшись навколо власної осі, а згодом проїхав спеціальною рампою догори колесами. Коли запрацювали всі десять газових прискорювачів, майданчик затягнуло димом.

Людини в двомісній машині не було, замість неї посадили манекен. Маск пожартував, що так вирішили, аби нікого не вбити під час ризикованих випробувань. Перед стартом він чесно попередив публіку.

"Успіх не гарантований. Я серйозно. Це, мабуть, спрацює, але якщо ні, ми на безпечній відстані", – сказав мільярдер.

Як пояснив Маск, "літати" авто допомагають прискорювачі, що працюють на стисненому газі. Вони дають змогу різко набрати швидкість на землі, злетіти та маневрувати в повітрі.

Новий Roadster випускатимуть у трьох версіях. Звичайна дорожня Performance, за заявленими даними, розганятиметься до 96 км/год менш ніж за 1,6 секунди. Версія Sport отримає додаткові газові прискорювачі в задній частині кузова й набиратиме 100 км/год за 0,9 секунди.

Найбільш "ракетною" стане модифікація Rocket. Прискорювачі в неї розмістять по всьому кузову, щоб тримати машину рівно під час коротких польотів. Розгін до сотні в неї заявлено за 0,59 секунди, а максимальна швидкість сягатиме 370 км/год. Також на презентації прозвучала цифра 0,81 секунди до 100 км/год, проте якої версії вона стосується, не уточнили.

"Вона може літати як ракета. Може робити бочки, божевільну гімнастику – що завгодно. Це не обов'язково автомобіль, оптимізований під безпеку. Але вона викручує лічильник задоволення на 11 з 10", – заявив Маск.

Показ навмисно вели наживо. За словами очільника Tesla, люди мали на власні очі переконатися, що трюки справжні, а не згенеровані штучним інтелектом.

"Нам потрібна аудиторія, щоб довести, що це не штучний інтелект і не системна інтеграція. Тож ви, хлопці, можете розповісти людям, що бачили це на власні очі, бо те, що ви бачите на власні очі, ви не повірите", – сказав він.

Коли один із повітряних трюків вдався, мільярдер коротко прокоментував "Ну, спрацювало", а все шоу назвав "божевіллям".

Серійне виробництво Tesla планує запустити у 2028 році.

Model 3 та Model Y навчилися живити будинок

Раніше ми писали, що найдоступніші електромобілі Tesla отримали функцію, яка досі була лише в пікапа Cybertruck. Йдеться про Powershare Home Backup, завдяки якій Model 3 і Model Y можуть віддавати енергію з батареї в оселю під час відключень світла. У парі з домашнім накопичувачем Powerwall 3 автомобіль видає до 11,52 кВт потужності, і цього, за підрахунками компанії, вистачить, щоб забезпечувати будинок близько двох днів. Функція доступна для машин, замовлених у США та Пуерто-Рико з 1 жовтня 2026 року, а також для частини старіших авто.

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