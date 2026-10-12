Битва титанів на батарейках: оприлюднено рейтинг найпопулярніших електрокарів в Україні

Порівняно з вереснем 2025 року попит на електромобілі скоротився вдвічі.

Минулого місяця український автопарк поповнили майже 4,6 тисячі електромобілів (BEV), повідомляє "УкрАвтопром".

Порівняно з вереснем 2025 року попит на електромобілі скоротився вдвічі. Це пов’язують із поверненням ПДВ на імпорт. Нагадаємо, з 1 січня в Україні скасували податкові пільги та відновили сплату податку на додану вартість (20%) на імпорт електромобілів. Через це ввезені електрокари значно подорожчали.

Більшість зареєстрованих у вересні електромобілів становили легкові авто – 4349 одиниць. Із них 448 були новими (на 80% менше, ніж торік), а 3901 – уживаними (-42%). Серед 222 зареєстрованих комерційних електромобілів новими були лише 10.

Відео дня

ТОП-5 нових електромобілів вересня:

BYD Sea Lion 06 EV – 109 од.;

Volkswagen ID. UNYX – 35 од.;

Zeekr 7X – 33 од.;

Zeekr 001 – 27 од.;

BYD Sea Lion 05 EV – 24 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y – 512 од.; Nissan Leaf – 484 од.; Tesla Model 3 – 468 од.; Chevrolet Bolt – 200 од.; Renault Zoe – 167 од.

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У вересні українці ввезли з-за кордону 21,5 тис. вживаних легкових авто. Це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі – 52%.

Найпопулярнішою залишається легендарна модель Volkswagen Golf, яка за десятиліття на ринку здобула статус справжнього народного автомобіля. Другу та третю сходинки рейтингу також посіли представники німецького автопрому – кросовери Volkswagen Tiguan та Audi Q5.

Крім того, у вересні машини з традиційними двигунами внутрішнього згоряння забезпечили 59,5% продажів нових легкових авто. Для порівняння, за аналогічний період минулого року їхня частка становила 46,5%.

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