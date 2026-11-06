Tesla згортає виробництво своєї найбільш суперечливої моделі

Cybertruck критикували за занадто радикальний дизайн та численні технічні дефекти.

Tesla хоче припинити випуск електричного пікапа Cybertruck на техаському заводі орієнтовно в середині 2027 року. Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск у мережі X.

"Tesla планує поступово згорнути виробництво Cybertruck на заводі Gigafactory Texas приблизно в середині наступного року, щоб звільнити виробничі потужності для нарощування випуску Cybercab", – ідеться в повідомленні.

Електропікап Tesla Cybertruck випускають на єдиному заводі, розташованому в місті Остін, штат Техас. В теорії Маск може перенести виробництво на інший майданчик, однак компанія поки не оголошувала про пошук нового заводу для пікапу. Це особливо важливо з огляду на те, що комерційні результати Cybertruck виявилися значно скромнішими за початкові амбіції Маска.

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Вперше представлений у листопаді 2019 року Cybertruck не був схожий на жоден інший автомобіль на дорогах. З кузовом із нержавіючої сталі він більше нагадував транспортний засіб із науково-фантастичного фільму, ніж звичайний американський пікап. Саме цього й прагнув Маск: він хотів докорінно змінити сегмент, і Tesla справді створила автомобіль, який важко було назвати пересічним.

Втім, оригінальний дизайн не гарантує комерційного успіху. Спочатку Tesla планувала встановити стартову ціну Cybertruck на рівні 39 900 доларів, однак коли в листопаді 2023 року розпочалися перші поставки покупцям, базова версія коштувала значно дорожче. Подальші зміни цін зробили електричний пікап ще менш привабливим для потенційних покупців.

Станом на листопад 2026 року офіційна ціна на нові Tesla Cybertruck у США становить від 82 490 дол. до 102 490 дол. (3 748 610 - 4 657 474 грн), залежно від комплектації. Для американського ринку це дуже дорого. Фактично така вартість відносить Cybertruck до сегменту преміальних авто.

За даними Motor1, свого часу компанія Маска планувала вийти на річне виробництво 250 тисяч пікапів, однак реальні продажі виявилися значно нижчими.

За оцінками аналітичної платформи Kelley Blue Book, за перші дев'ять місяців 2026 року Tesla продала у США 11 586 Cybertruck, що на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними журналу Car and Driver, загальні продажі моделі з моменту виходу на ринок становлять трохи менше ніж 71 тисячу одиниць.

Пікап також зіткнувся з кількома відкликаннями та скаргами на якість збірки, що ще більше ускладнило його комерційний успіх. Не сприяв продажам і неоднозначний дизайн. Радикальний зовнішній вигляд припав до душі деяким покупцям, однак цього виявилося недостатньо. Інші так і не змогли позбутися враження, що хтось "просто вивіз на дороги загального користування конструкцію з нержавіючої сталі, складену за принципом орігамі".

Тепер Tesla планує виділити більше виробничих потужностей для Cybercab – спеціально розробленого безпілотного автомобіля. Двомісне роботаксі не має керма та педалей, що відображає прагнення Маска перетворити Tesla на одного з ключових гравців у сфері автономного транспорту.

Компанія Tesla – останні новини

Попри невдачу Cybertruck, компанія Ілона Маска продовжує утримувати сильні позиції на ринку електромобілів і розраховує на подальше зростання. Нещодавно Tesla представила нове покоління електричного спорткара Roadster, здатного відриватися від землі та виконувати перевороти в повітрі. Для цього автомобіль оснащений десятьма реактивними прискорювачами, розробленими на основі технологій SpaceX.

Колосальною популярністю у світі користується Tesla Model Y. За даними порталу Focus2Move, у січні-вересні 2026 року кросовер став найпопулярнішим автомобілем у світі (на ринку нових авто), випередивши навіть легендарну Toyota Corolla. Третє місце посів пікап Ford F-Series.

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