Серед нових легкових машин найпопулярнішим гібридом залишається Toyota RAV4.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 3 тис гібридних легковиків (HEV i PHEV), що на 43% перевищує минулорічні показники. Такі дані наводить аналітичний портал УкрАвтопром.

Частка нових машин в цій кількості становила 60% (у 2024-му вона становила 55%). Серед нових легкових машин найпопулярнішим гібридом залишається Toyota RAV4.

RAV4 є компактним кросовером, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.

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Перше покоління позиціонувалося на ринку у якості "‎жіночого автомобіля для активного відпочинку"‎. Цифра "‎4"‎ вказує на постійний повний привід. У травні цього року дебютував RAV4 шостого покоління.

Загалом великою популярністю серед гібридів користуються саме кросовери – автомобілі на легковій платформі, які мають окремі риси, характерні для SUV.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібрида:

• Toyota RAV4 – 439 одиниць;

• Nissan Qashqai – 91;

• Audi Q8 – 79.

Серед імпортованих гібридів з пробігом найпопулярнішою моделлю виявилась Toyota Prius.

Це перший у світі масовий гібридний легковий автомобіль, який рухається завдяки бензиновому та електричному двигуну. Його почали виробляти у 1997 році.

ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:

• Toyota Prius – 101 одиниця;

• Kia Niro – 65;

• Ford Fusion US – 59.

Гібридні автомобілі – поради фахівців

У цьому році експерти назвали чотири гібридних автомобілі, на які варто звернути увагу в 2025-му. До списку потрапили Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V та Toyota Camry.

Фахівці розповіли про переваги кожної з цих машин. За їх словами, Kia Niro має "незвичний" дизайн і доволі непогану потужність для свого сегмента. У той же час, Toyota Camry може похвалитись практичним інтер'єром.

Також нагадаємо, що раніше експерти Autocar оприлюднили рейтинг з десяти кращих гібридних автомобілів на ринку 2024 року.

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