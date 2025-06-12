У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 3 тис гібридних легковиків (HEV i PHEV), що на 43% перевищує минулорічні показники. Такі дані наводить аналітичний портал УкрАвтопром.
Частка нових машин в цій кількості становила 60% (у 2024-му вона становила 55%). Серед нових легкових машин найпопулярнішим гібридом залишається Toyota RAV4.
RAV4 є компактним кросовером, запущеним у виробництво в Японії в 1994 році.
Перше покоління позиціонувалося на ринку у якості "жіночого автомобіля для активного відпочинку". Цифра "4" вказує на постійний повний привід. У травні цього року дебютував RAV4 шостого покоління.
Загалом великою популярністю серед гібридів користуються саме кросовери – автомобілі на легковій платформі, які мають окремі риси, характерні для SUV.
ТОП-3 найпопулярніших нових гібрида:
• Toyota RAV4 – 439 одиниць;
• Nissan Qashqai – 91;
• Audi Q8 – 79.
Серед імпортованих гібридів з пробігом найпопулярнішою моделлю виявилась Toyota Prius.
Це перший у світі масовий гібридний легковий автомобіль, який рухається завдяки бензиновому та електричному двигуну. Його почали виробляти у 1997 році.
ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:
• Toyota Prius – 101 одиниця;
• Kia Niro – 65;
• Ford Fusion US – 59.
Гібридні автомобілі – поради фахівців
У цьому році експерти назвали чотири гібридних автомобілі, на які варто звернути увагу в 2025-му. До списку потрапили Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V та Toyota Camry.
Фахівці розповіли про переваги кожної з цих машин. За їх словами, Kia Niro має "незвичний" дизайн і доволі непогану потужність для свого сегмента. У той же час, Toyota Camry може похвалитись практичним інтер'єром.
Також нагадаємо, що раніше експерти Autocar оприлюднили рейтинг з десяти кращих гібридних автомобілів на ринку 2024 року.