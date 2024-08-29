Гібридні авто, які поєднують високі екологічні показники із низькими експлуатаційними витратами, швидко набирають популярність в світі. Список найкращих нових гібридів на ринку 2024 року опублікувало британське видання Autocar.
На думку експертів, десятка найкращих моделей виглядає так:
- BMW 550e;
- Mercedes-Benz C300e;
- BMW 230e Active Tourer;
- Toyota Corolla 2.0 Hybrid;
- Honda Civic e:HEV Sport;
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
- Volvo V60 T6 Recharge;
- Toyota C-HR Plug-in Hybrid;
- Mercedes-Benz CLA 250e;
- Peugeot 408 Hybrid 136.
Спеціалісти звернули увагу не тільки на переваги цих авто, але й на недоліки. Так, при всіх плюсах BMW 550e, експерти вказують на не дуже ергономічний салон, а також на те, що авто відчувається досить великим на дорозі.
Гібридні авто – остані новини
Раніше спеціалісти з’ясували, що в Україні різко збільшився попит на гібридні авто: у минулому місяці автопарк нашої країни поповнили майже 2,4 тис гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Це майже на 60% більше за минулорічний показник.
Серед нових моделей у цьому сегменті особливою популярністю користувались Toyota Yaris Cross, Toyota Camry та Toyota RAV4. Найбільш популярною моделлю серед імпортованих вживаних авто виявився Ford Fusion US.
Також нагадаємо, що у китайський BYD було представлено інноваційну гібридну силову установку, завдяки якій авто зможе проїхати понад 2000 км без підзарядки та дозаправки.