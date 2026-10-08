ДТП без виклику поліції: у 'Дії' зʼявився цифровий 'Європротокол'

У державному застосунку "Дія" зʼявилася нова послуга - "Європротокол". Відтепер водії можуть в онлайн-режимі самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям. Про це повідомила пресслужба застосунку.
У "Дії" розповіли, що перед оформленням учасники ДТП мають бути впевненими, що немає постраждалих, в аварії є лише два автомобілі, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також в них наявні поліси ОСЦПВ (автоцивілка) і дійшли згоди щодо обставин інциденту.
Оформити "Європротокол" можуть водії, які одночасно мають у "Дії":
- верифікований РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків);
- цифровий паспорт – ID-картку, закордонний або посвідку;
- посвідчення водія;
- свідоцтво про реєстрацію авто – як власник або належний користувач;
- чинний поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.
В інших ситуаціях учасники ДТП повинні оформлювати паперовий "Європротокол" або викликати поліцію.
Як оформити "Європротокол" у "Дії":
- оновіть застосунок "Дія";
- перейдіть у розділ "Сервіси" – "Водієві" – "Європротокол" (перевірте дані: інформація про водіїв, автівки та страхові поліси підтягнеться з держреєстрів автоматично);
- заповніть деталі ДТП та додайте фото пошкоджених авто на місці ДТП;
- отримайте згоду та підпис другого водія через QR-код або сповіщення в застосунку;
- підпишіть документ "Дія.Підписом" та надішліть.
Після успішного підписання обома водіями "Дія" автоматично передає "Європротокол" до МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України), яке згодом передає дані в страхові компанії. Після цього водій повинен звʼязатися зі своєю страховою компанією для отримання інструкцій.
Інші новини про авто
Раніше інженер-механік Саймон Б’янконі відповів, чи може авто розігнатися до максимуму під час руху заднім ходом. За його словами, це можна зробити на електромобілі набагато простіше, ніж на автомобілі з бензиновим двигуном.
Також було названо нові авто, які підкорили серця українців. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка збільшила продажі порівняно з минулим роком на 9%.