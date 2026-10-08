ДТП без виклику поліції: у 'Дії' зʼявився цифровий 'Європротокол'

У державному застосунку "Дія" зʼявилася нова послуга - "Європротокол". Відтепер водії можуть в онлайн-режимі самостійно зафіксувати обставини ДТП та передати їх страховим компаніям. Про це повідомила пресслужба застосунку.

У "Дії" розповіли, що перед оформленням учасники ДТП мають бути впевненими, що немає постраждалих, в аварії є лише два автомобілі, обоє водіїв не мають алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також в них наявні поліси ОСЦПВ (автоцивілка) і дійшли згоди щодо обставин інциденту.

Оформити "Європротокол" можуть водії, які одночасно мають у "Дії":

  • верифікований РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • цифровий паспорт – ID-картку, закордонний або посвідку;
  • посвідчення водія;
  • свідоцтво про реєстрацію авто – як власник або належний користувач;
  • чинний поліс ОСЦПВ на авто, що потрапило в ДТП.

В інших ситуаціях учасники ДТП повинні оформлювати паперовий "Європротокол" або викликати поліцію. 

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Як оформити "Європротокол" у "Дії":

  • оновіть застосунок "Дія";
  • перейдіть у розділ "Сервіси" – "Водієві" – "Європротокол" (перевірте дані: інформація про водіїв, автівки та страхові поліси підтягнеться з держреєстрів автоматично);
  • заповніть деталі ДТП та додайте фото пошкоджених авто на місці ДТП;
  • отримайте згоду та підпис другого водія через QR-код або сповіщення в застосунку;
  • підпишіть документ "Дія.Підписом" та надішліть.

Після успішного підписання обома водіями "Дія" автоматично передає "Європротокол" до МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України), яке згодом передає дані в страхові компанії. Після цього водій повинен звʼязатися зі своєю страховою компанією для отримання інструкцій. 

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