Названо нові авто, які підкорили серця українців

Toyota стала найпопулярнішою автомобільною маркою місяця.

Упродовж вересня українці придбали 4881 новий автомобіль – порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник знизився на 29%, повідомляє "УкрАвтопром".

Водночас, попри охолодження ринку, деякі бренди продемонстрували висхідну динаміку. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка збільшила продажі порівняно з минулим роком на 9%. Також зросли продажі Škoda – на 7%, а найбільше зростання має Suzuki (+21%).

Toyota може похвалитися не лише першим місцем серед брендів, а й перемогою у рейтингу окремих моделей – найпопулярнішим новим авто в Україні став кросовер Toyota RAV4.

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ТОП-10 марок місяця:

Toyota – 898 од. (+9%). Škoda – 498 од. (+7%). Renault – 413 од. (-12%). Volkswagen – 329 од. (-55%). BYD – 267 од. (-73%). Hyundai – 259 од. (-25%). Suzuki – 210 од. (+21%). BMW – 182 од. (-50%). Mazda – 181 од. (-26%). Nissan – 133 од. (-1%).

Усього з початку року в Україні реалізували 48,6 тисячі нових легкових авто – на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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З січня по серпень 2026 року український парк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери – 54%. Середній вік цих машин становив 7,4 року.

Крім того, у серпні українці придбали 1075 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю, що на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Серед нових авто найпопулярнішим у цьому сегменті виявився середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06.

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