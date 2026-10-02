Названо нові авто, які підкорили серця українців

Упродовж вересня українці придбали 4881 новий автомобіль – порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник знизився на 29%, повідомляє "УкрАвтопром".
Водночас, попри охолодження ринку, деякі бренди продемонстрували висхідну динаміку. Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota, яка збільшила продажі порівняно з минулим роком на 9%. Також зросли продажі Škoda – на 7%, а найбільше зростання має Suzuki (+21%).
Toyota може похвалитися не лише першим місцем серед брендів, а й перемогою у рейтингу окремих моделей – найпопулярнішим новим авто в Україні став кросовер Toyota RAV4.
ТОП-10 марок місяця:
- Toyota – 898 од. (+9%).
- Škoda – 498 од. (+7%).
- Renault – 413 од. (-12%).
- Volkswagen – 329 од. (-55%).
- BYD – 267 од. (-73%).
- Hyundai – 259 од. (-25%).
- Suzuki – 210 од. (+21%).
- BMW – 182 од. (-50%).
- Mazda – 181 од. (-26%).
- Nissan – 133 од. (-1%).
Усього з початку року в Україні реалізували 48,6 тисячі нових легкових авто – на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Український авторинок – останні новини
З січня по серпень 2026 року український парк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найбільшу частку серед них становили кросовери – 54%. Середній вік цих машин становив 7,4 року.
Крім того, у серпні українці придбали 1075 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю, що на 56% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Серед нових авто найпопулярнішим у цьому сегменті виявився середньорозмірний кросовер BYD Sea Lion 06.