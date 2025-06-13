Станом на травень рейтинг найбільш продаваних автомобілів в Німеччині у 2025 році очолив світовий бестселер Volkswagen Golf. Про це повідомляє аналітичний портал Focus2Move.
Автомобіль зберіг своє лідерство навіть попри падіння на 30,6% у річному обчисленні. Volkswagen T-Roc посів друге місце, випередивши Volkswagen Tiguan, який знаходиться на третій позиції.
Більше того, на четвертому місці також знаходиться автомобіль цього ж німецького бренду – Volkswagen Passat. Одразу за ним йде чеська Skoda Octavia, але і тут варто зазначити, що брендом Škoda також володіє група Volkswagen AG.
Разом з тим відббулося фантастичне зростання (+993,5%) популярності електричного Volkswagen ID.7.
Загалом ТОП-10 найпопулярніших машин у Німеччині виглядає наступним чином:
- Volkswagen Golf (-30,6%);
- Volkswagen T-Roc (+2,8%);
- Volkswagen Tiguan (+6,4%);
- Volkswagen Passat (+2,5%);
- Skoda Octavia (-13%);
- BMW X1 (+39,1%);
- Opel Corsa (+8,9%);
- Seat Leon (-0,2%);
- Audi A6 (+105,1%);
- Volkswagen ID.7 (+993,5%);
Автомобільний ринок – останні новини
Нещодавно фахівці назвали десятку доступних електромобілів з пробігом. До списку потрапили, зокрема, Chevrolet Spark EV 1LT, Toyota RAV4 EV, Ford Focus Electric, Nissan Leaf S та BMW i3 Base.
Також раніше експерти назвали десятку найнадійніших автомобілів Toyota з пробігом. Лідером рейтингу стала Toyota Corolla дванадцятого покоління. Ця машина може похвалитися своєю надійністю і низькими витратами на обслуговування.