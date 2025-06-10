Водночас нова влада Німеччини вже прийняла рішення, аби скасувати прискорене отримання громадянства країни.

Кількість людей, які отримали німецьке громадянство, минулого року зросла майже на 50% та досягла нового рекорду. Причиною такого росту стали сирійці, а також суттєво зросла кількість натуралізованих росіян, тобто тих, які отримали громадянство країни, де вони не народилися, шляхом натуралізації (процес надання іноземцю громадянства певної країни уповноваженими на те органами - УНІАН). Про це повідомляє Bloomberg.

За офіційними даними, громадянство Німеччини отримали понад 290 тисяч осіб, порівняно з близько 210 тисячами у 2023 році. Приблизно 83 тисячі з них були сирійцями, а кількість росіян, які отримали паспорт країни, зросла у понад шість разів - до майже 13 тисяч.

"Попередній уряд Німеччини на чолі з канцлером соціал-демократом Олафом Шольцом пом'якшив закон про громадянство країни, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників і вирішити проблему постійного дефіциту робочої сили. За чинними правилами, подати заявку можна після п'яти років проживання в країні, замість попередніх восьми років, а для тих, хто вважається добре інтегрованим, цей термін може бути скорочений до трьох років", - нагадали у матеріалі.

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Водночас правляча коаліція теперішнього канцлера Фрідріха Мерца вже зробила кроки, аби скасувати прискорену процедуру отримання громадянства Німеччини. Як уточнили в Німецькому статистичному управлінні, скорочена процедура склала 7% натуралізацій в минулому році.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ країни Олександр Добріндт наголосив, що таке рішення є способом "зменшити фактори, що сприяють міграції, та навести лад у міграційному процесі".

"Це також відповідь на політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка прагне обмежити приплив іноземців до найбільшої економіки Європи. Після того, як AfD стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок Мерца CDU/CSU та SPD опинилися під зростаючим тиском, щоб продемонструвати, що вони контролюють нелегальну міграцію", - підкреслили в Bloomberg.

Політика нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів з президентом США Дональдом Трампом заявив, що американські законодавці "не мають уявлення" про масштаби переозброєння Росії. Також Мерц підтримав вимогу Трампа, аби країни НАТО взяли на себе зобов'язання щодо збільшення оборонних видатків до більш ніж 5% від ВВП у майбутньому.

"Подобається нам це чи ні, але ми ще довго залежатимемо від Сполучених Штатів", - сказав політик.

Водночас Мерц зробив обнайдійливий натяк про Taurus для України. За його словами, таке постачання є в межах можливого. Проте він наголосив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів. Однак Мерц вважає, що передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні.

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