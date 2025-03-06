Середній вік вживаних автомобілів, які у лютому перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

У лютому автопарк нашої країни поповнили майже 17 тисяч вживаних легкових авто, які ввезли з-за кордону. Відповідні дані наводять спеціалісти профільного порталу УкрАвтопром.

Якщо порівнювати з цифрами лютого минулого року, то показник впав на 5%.

Найбільшу частку в цьому сегменті (46%) доволі передбачувано охопили бензинові авто. Одразу за ними йдуть дизельні (23%) та електричні автомобілі (22%). На гібриди та авто з ГБО прийшлося 5% та 4% ринку, відповідно.

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Середній вік вживаних автомобілів, які у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Найбільш популярною моделлю виявився Volkswagen Golf, який традиційно користується колосальним попитом як в Україні, так і в інших країнах світу. На другому місці опинився Renault Mégane, на третьому – Škoda Octavia.

ТОП-5 найпопулярніших моделей лютого:

Volkswagen Golf – 900 одиниць;

Renault Mégane – 653;

Škoda Octavia – 592;

Volkswagen Tiguan – 490;

Audi Q5 – 449.

Вживані автомобілі – що кажуть фахівці

Нещодавно спеціалісти порталу iSeeCars назвали найбільш надійні вживані авто у своїх цінових категоріях. Якщо казати про автомобілі з пробігом віком до п'яти років, то фахівці радять звернути увагу на такі моделі, як Honda Fit, Volkswagen Passat, Buick Encore та Kia Rio 5 Door. До найбільш надійних машин з пробігом віком до десяти років потрапили, зокрема, Honda Civic, Buick Encore та Jeep Compass.

Також нагадаємо, що раніше автомеханік Джастін Оуен назвав моделі вживаних авто, які не варто купувати новачкам. Серед них – Ford Mustang, Jeep Wrangler та BMW M3.

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