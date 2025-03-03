Компанії поспішають запастися запчастинами і двигунами.

Мита проти Канади і Мексики ризикують можуть призвести до підвищення цін на авто в США на 12 000 доларів. Це вдарить по споживачах і посіє хаос у заплутаній мережі автомобільних поставок.

Видання Bloomberg пише, що вартість виробництва кросовера-утилітарника зросте щонайменше на 4 000 доларів, а електромобіля - втричі. І ці витрати, найімовірніше, буде перекладено на плечі споживачів.

"Таке підвищення вартості призведе до прямого - і, як я очікую, майже негайного - зниження продажів моделей, що мають найбільший вплив на торгівлю", - заявив Патрік Андерсон, головний виконавчий директор Anderson Economic Group.

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Мита в 25% на імпорт з Канади і Мексики загрожують поглибити кризу доступності авто, яка вже витісняє покупців з ринку. Навіть до введення мит ціни на автомобілі в середньому наближалися до 50 000 доларів, що більш ніж на 20% вище, ніж п'ять років тому. Ситуація також ставить під сумнів передвиборчі обіцянки Трампа щодо стримування інфляції, оскільки довіра споживачів впала до мінімуму за останні чотири роки через побоювання з приводу впливу імпортних мит.

Лідери промисловості попереджали, що заходи завдадуть серйозної шкоди продажам, прибутку і зайнятості в галузі. Вони також торкнуться деяких з найбільш впізнаваних і продаваних моделей, як пікап Chevrolet Silverado і позашляховик Ford Bronco Sport.

Під час зустрічі з представниками Міністерства торгівлі керівники Ford і Stellantis вказали, що Білому дому слід зосередитися на мільйонах імпортованих авто, в яких немає американських комплектуючих. При цьому деякі автомобілі зникнуть, оскільки автовиробники перестануть випускати моделі, які постраждають найбільше.

В аналізі Anderson Economic Group зазначається, що позашляховик зі "значною" кількістю мексиканських комплектуючих подорожчає майже на 9 000 доларів, а пікап - на 8 000 доларів.

"Тарифи такого масштабу, як погрожує Трамп, негативно позначаться на продажах авто", - каже Андерсон.

Продажі автомобілів уже падають, оскільки споживачі змушені боротися з високими цінами і вартістю кредитів. Унаслідок зниження продажів у січні показник споживчих витрат з поправкою на інфляцію впав найбільше за майже чотири роки.

Ден Гірш, керівник автомобільного сегмента в Північній і Південній Америці в консалтинговій компанії AlixPartners, вважає, що продажі авто в США можуть впасти на півмільйона машин навіть за менш значного підвищення цін. Це пов'язано з тим, що автовиробники припинять випуск деяких моделей у Канаді та Мексиці і перенесуть якомога більше продукції на заводи в США.

Приміром, під загрозу зникнення потраплять моделі Ford, які збирають у Мексиці, як-от пікап Maverick, позашляховик Bronco Sport та електричний Mustang Mach-e. Крім того, GM виробляє пікапи Chevrolet Silverado в Мексиці, Канаді та США, а Stellantis - пікапи Ram у Мексиці та США.

Гендиректор компанії Джим Фарлі попередив, що нові мита "пророблять в американській промисловості таку дірку, яку ми ще ніколи не бачили".

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Крім того, він заявив, що має намір запровадити мита на автомобілі "в районі 25%" і аналогічні мита на напівпровідники та фармацевтичну продукцію.

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