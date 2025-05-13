До списку потрапили Opel Corsa, Ford Focus та інші популярні моделі.

Шукаєте вживане авто, але маєте обмежений бюджет? Ці п'ять моделей можуть стати ідеальним вибором, адже кожна з них доступна за відносно невеликі гроші. Список представив британський Daily Express.

Vauxhall Corsa (Opel Corsa)

Corsa є однією з найпопулярніших моделей у Великій Британії. Автомобіль отримав високу оцінку за хорошу паливну ефективність і комфортний салон.

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Ще однією перевагою є те, що запчастини для Corsa широко доступні, що робить ремонт авто відносно дешевим.

Сам автомобіль також коштує не дуже дорого – на українському ринку можна знайти вживані Opel Corsa, які пропонують за ціною 3000-4000 доларів.

Ford Focus

Focus вважають одним з найкращих недорогих автомобілів на ринку для сімейних людей. Він має просторий салон, в якому кожен почуватиметься комфортно.

Модель відома гарною керованістю, що робить її по-справжньому цікавою для водіння.

Зазначимо також, що Ford оснащує свої автомобілі цілою низкою сучасних функцій, а останні моделі Focus мають сучасні інформаційно-розважальні системи.

Volkswagen Golf

Минулого року Golf посів третє місце серед найпопулярніших вживаних автомобілів у Великій Британії: понад 230 000 моделей перейшли із рук в руки.

Окрім надійності, Golf може похвалитися своїми характеристиками: деякі версії здатні розганятися від 0 до 62 миль на годину (100 кілометрів на годину) за 4,8 секунди.

Через хорошу репутацію та мільйони фанатів по всьому світу Golf з великою ймовірністю збереже свою цінність з плином часу.

Toyota Aygo

Aygo може виглядати невеликим, але це робить його ідеальним міським авто, яким можна насолоджуватися, не витрачаючи великих коштів. В Україні вживану Toyota Aygo можна придбати за ціною 4000-5000 доларів.

Дехто з фахівців взагалі вважає Aygo найкращим вживаним міським автомобілем з усіх, адже окрім ціни, він може похвалитися дуже низькими експлуатаційними витратами.

Nissan Leaf

Тим, хто зацікавлений у переході на повністю електричний автомобіль у 2025 році, варто звернути увагу на Nissan Leaf.

Цю модель важко назвати найбільш стильною, але Leaf є одним з найдоступніших нових електричних автомобілів останнього часу.

Окрім ціни, він може похвалилися високою надійністю і здатен проїхати на одному заряді більше 240 км.

Вживані автомобілі – інші новини

Нещодавно УНІАН повідомив, що у минулому місяці українці придбали 3,9 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі США. Найбільш популярним автомобілем у цьому сегменті виявився компактний електричний кросовер Tesla Model Y.

Також варто нагадати, що раніше експерти назвали десять найкращих недорогих кросоверів з пробігом. На перше місце фахівці поставили Honda CR-V, який пропонує "‎практичний інтер'єр і приємну керованість"‎.

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