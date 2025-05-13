Шукаєте вживане авто, але маєте обмежений бюджет? Ці п'ять моделей можуть стати ідеальним вибором, адже кожна з них доступна за відносно невеликі гроші. Список представив британський Daily Express.
Vauxhall Corsa (Opel Corsa)
Corsa є однією з найпопулярніших моделей у Великій Британії. Автомобіль отримав високу оцінку за хорошу паливну ефективність і комфортний салон.
Ще однією перевагою є те, що запчастини для Corsa широко доступні, що робить ремонт авто відносно дешевим.
Сам автомобіль також коштує не дуже дорого – на українському ринку можна знайти вживані Opel Corsa, які пропонують за ціною 3000-4000 доларів.
Ford Focus
Focus вважають одним з найкращих недорогих автомобілів на ринку для сімейних людей. Він має просторий салон, в якому кожен почуватиметься комфортно.
Модель відома гарною керованістю, що робить її по-справжньому цікавою для водіння.
Зазначимо також, що Ford оснащує свої автомобілі цілою низкою сучасних функцій, а останні моделі Focus мають сучасні інформаційно-розважальні системи.
Volkswagen Golf
Минулого року Golf посів третє місце серед найпопулярніших вживаних автомобілів у Великій Британії: понад 230 000 моделей перейшли із рук в руки.
Окрім надійності, Golf може похвалитися своїми характеристиками: деякі версії здатні розганятися від 0 до 62 миль на годину (100 кілометрів на годину) за 4,8 секунди.
Через хорошу репутацію та мільйони фанатів по всьому світу Golf з великою ймовірністю збереже свою цінність з плином часу.
Toyota Aygo
Aygo може виглядати невеликим, але це робить його ідеальним міським авто, яким можна насолоджуватися, не витрачаючи великих коштів. В Україні вживану Toyota Aygo можна придбати за ціною 4000-5000 доларів.
Дехто з фахівців взагалі вважає Aygo найкращим вживаним міським автомобілем з усіх, адже окрім ціни, він може похвалитися дуже низькими експлуатаційними витратами.
Nissan Leaf
Тим, хто зацікавлений у переході на повністю електричний автомобіль у 2025 році, варто звернути увагу на Nissan Leaf.
Цю модель важко назвати найбільш стильною, але Leaf є одним з найдоступніших нових електричних автомобілів останнього часу.
Окрім ціни, він може похвалилися високою надійністю і здатен проїхати на одному заряді більше 240 км.
Вживані автомобілі – інші новини
Нещодавно УНІАН повідомив, що у минулому місяці українці придбали 3,9 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі США. Найбільш популярним автомобілем у цьому сегменті виявився компактний електричний кросовер Tesla Model Y.
Також варто нагадати, що раніше експерти назвали десять найкращих недорогих кросоверів з пробігом. На перше місце фахівці поставили Honda CR-V, який пропонує "практичний інтер'єр і приємну керованість".