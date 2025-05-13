Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електромобілі.

У квітні українці придбали 3,9 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів Америки. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.

У порівнянні з квітнем минулого року попит на вживані авто зі США зріс на 6%. Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електромобілі – на них припало 42,2% продажів.

Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (42,1%), а на третій позиції розташувались гібридні авто (7,9%). На дизельні та на автомобілі з ГБО припало 4% та 3,8% продажів, відповідно.

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ТОП-5 вживаних авто зі США:

Tesla Model Y – 534 одиниці;

Tesla Model 3 – 471;

Ford Escape – 271;

Nissan Rogue – 205;

Jeep Cherokee – 201.

Зазначимо також, що середній вік "‎американців"‎ з пробігом, які у квітні поповнили автопарк нашої країни, становив 5,7 року.

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В цьому році Toyota залишається найпопулярнішим у світі автомобільним брендом. Загалом у першому кварталі цього року японський автогігант продав 2,26 млн авто. На другій позиції розташувався Volkswagen, тоді як третє місце посів американський Ford.

Також варто сказати, що автомобіль Toyota Corolla став найбільш популярною моделлю у цьому році, обійшовши легендарний пікап Ford F-Series, який раніше був лідером.

Усього у першому кварталі цього вдалося продати понад 244 тисячі автомобілів Toyota Corolla. На другій позиції розташувався компактний повнопривідний автомобіль класу SUV Toyota RAV4.

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