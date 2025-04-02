Ford F-Series є серією повнорозмірних пікапів, які випускаються Ford Motor Company понад 70 років.

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив Ford F-Series, який випередив машини від Toyota. Про це повідомляє автомобільний портал Focus2Move.

Станом на лютий 2025 року було продано 198 557 Ford F-Series. На другому місці знаходиться Toyota RAV4, на третьому – Toyota Corolla.

Фахівці зазначають, що традиційні дизельні та бензинові авто все ще домінують у рейтингу ТОП-100, але продажі нових електромобілів невпинно зростають.

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Водночас Tesla зіткнулися із труднощами, через що продажі її машин різко знизилися. Раніше УНІАН повідомляв, що потенційні автовласники стурбовані політичними поглядами співзасновника компанії Ілона Маска.

Ще однією причиною ЗМІ називають перехід на нові виробничі лінії для Model Y – найпопулярнішої моделі Tesla.

ТОП-10 найпопулярніших авто 2025 року:

Ford F-Series – 198 557 одиниць;

Toyota RAV4 – 189 392;

Toyota Corolla – 171 279;

Honda CR-V – 134 453;

Toyota Camry – 103 156;

Kia Sportage – 96 508;

Tesla Model Y – 95 956;

Hyundai Tucson – 92 329;

Toyota Hilux – 87 768;

Toyota Yaris – 84 877.

Моделі, які варті уваги – поради фахівців

Нещодавно в Україні назвали автомобіль року. Ним став Škoda Kodiaq – середньорозмірний SUV чеського автобудівника Škoda Auto, який входить до складу Volkswagen.

Було названо переможців і в інших номінаціях, таких як "‎кращий міський легковий автомобіль"‎, "‎кращий кросовер" та "кращий пікап".

Також нагадаємо, що західні фахівці назвали найнадійніші бюджетні автомобілі 2025 року. До списку увійшли, зокрема, Honda Civic, Toyota Corolla та Kia Soul.

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