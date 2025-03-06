У всьому світі спостерігається сплеск розчарування в Tesla.

Власники автомобілів Tesla в Австралії стурбовані вкрай правими поглядами співзасновника компанії Ілона Маска. Люди намагаються позбутися своїх електромобілів або клеять анти-Маск наклейки на бампер.

Видання The Guardian пише, що дані про продажі авто за лютий показали різке зниження продажів Tesla приблизно на 72% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Тільки продажі Tesla Model 3, яка була другим найбільш продаваним EV в Австралії у 2024 році, впали на 81%.

Падіння популярності Tesla в Австралії відбувається на тлі низки тенденцій на ринку, як-от відмова від акумуляторних електромобілів на користь гібридних авто, зростаюча доступність дешевших китайських конкурентів і загальне зниження апетиту до автомобілів, унаслідок чого австралійці купили на 10 000 автомобілів менше в лютому, ніж у тому ж місяці 2024 року.

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Однак падіння продажів Tesla було більшим, ніж у конкурентів у тій самій категорії, і збіглося з першими місяцями другої адміністрації Трампа. Останніми тижнями США зазнали критики за масштабні скорочення допомоги по всьому світу, а також за те, що вони націлені на дотримання стандартів розмаїття в США.

У всьому світі спостерігається сплеск розчарування в Tesla, все більше власників хочуть продати свої електрокари.

Продажі Tesla в Європі

Продажі електромобілів Tesla по всій Європі в січні впали на 45%, тоді як у світі спостерігається сплеск попиту на повністю електричні авто.

Однією з причин падіння стали "суперечливі" заяви Ілона Маска щодо політики лідерів низки європейських країн.

Приміром, він запропонував США "звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду", звинуватив британського прем'єра Кіра Стармера в тому, що він ігнорує злочини, які скоюють мігранти, і підтримав партію "Альтернатива для Німеччини", яку називають "ультраправою" і "націоналістичною".

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