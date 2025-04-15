Найбільш популярною моделлю виявився компактний повнопривідний Toyota RAV4 / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Частка нових машин у цій кількості дорівнювала 61%. Найбільш популярною моделлю серед них виявився компактний повнопривідний автомобіль класу SUV (кросовер) Toyota RAV4. Зазначимо, що кросовери також посіли друге і третє місця. 

Трійка найпопулярніших нових гібридів березня: 

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  • Toyota RAV4 – 141 одиниця; 
  • Audi Q8 – 87; 
  • Suzuki Vitara – 75.

Трійка імпортованих вживаних авто з гібридними двигунами: 

  • Toyota Prius – 63 одиниці; 
  • Ford Fusion US – 62;
  • Ford Escape – 49. 

Новини авторинку – що цікавого 

Нещодавно УНІАН назвав найпопулярніший автомобіль на німецькому ринку, який є найбільшим в Європі. Беззаперечним лідером тут залишився Volkswagen Golf. Одразу за ним йдуть три інші моделі популярного німецького автовиробника – Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Passat. Також гарні показники продемонстрували Seat, BMW та Skoda.

А ще раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі. Як повідомлялось, рейтинг найбільш продаваних машин у цьому році очолив Ford F-Series. На другому місці опинилась Toyota RAV4, на третьому – Toyota Corolla, а замикає десятку лідерів Toyota Yaris. 

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