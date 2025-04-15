Серед нових машин лідером українського ринку гібридів виступає Toyota RAV4.

У минулому місяці автопарк нашої країни поповнили понад 2,1 тисячі гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 15% більше, ніж торік. Такі дані наводить спеціалізований портал УкрАвтопром.

Частка нових машин у цій кількості дорівнювала 61%. Найбільш популярною моделлю серед них виявився компактний повнопривідний автомобіль класу SUV (кросовер) Toyota RAV4. Зазначимо, що кросовери також посіли друге і третє місця.

Трійка найпопулярніших нових гібридів березня:

Відео дня

Toyota RAV4 – 141 одиниця;

Audi Q8 – 87;

Suzuki Vitara – 75.

Трійка імпортованих вживаних авто з гібридними двигунами:

Toyota Prius – 63 одиниці;

Ford Fusion US – 62;

Ford Escape – 49.

Новини авторинку – що цікавого

Нещодавно УНІАН назвав найпопулярніший автомобіль на німецькому ринку, який є найбільшим в Європі. Беззаперечним лідером тут залишився Volkswagen Golf. Одразу за ним йдуть три інші моделі популярного німецького автовиробника – Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan та Volkswagen Passat. Також гарні показники продемонстрували Seat, BMW та Skoda.

А ще раніше було названо найпопулярніший автомобіль у світі. Як повідомлялось, рейтинг найбільш продаваних машин у цьому році очолив Ford F-Series. На другому місці опинилась Toyota RAV4, на третьому – Toyota Corolla, а замикає десятку лідерів Toyota Yaris.

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