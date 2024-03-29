Загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях.

В ніч на 29 березні російські окупаційні війська завдали масованої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центрально та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - повідомляє "Укренерго",

Як додав міністр енергетики України Герман Галущенко, загарбники били по об’єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю цього разу стали об’єкти генерації електроенергії. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.

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За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, пошкоджені деякі енергетичні об'єкти у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах регіону. На одному з них постраждав чоловік. Протягом ночі над областю було знищено по 12 ракет та безпілотників.

Згодом у ДТЕК розповіли, що ворог атакував три теплоелектростанції.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також доповів про ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури.

Ракетна атака на Україні

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти пʼятниці, 29 травня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове масовано атакували Україну ракетами. Було зафіксовано пуски ракет з літаків Ту-95МС, "Кинджалів", авіаційних керованих ракет, балістики з Криму, а також ударних дронів.

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