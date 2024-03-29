Також у небі фіксуються ворожі дрони.

В ніч проти пʼятниці, 29 травня 2024 року, російські окупаційн війська вчергове масовано атакують Україну ракетами. Зафіксовано пуски з літаків Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Раніше було зафіксовано зліт кількох ворожих бортів з аеродрому "Оленья". Він розташований у Мурманській області країни-агресорки.

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Відео дня

Оновлено 05:10: Ракети змінили курс в напрямку Тернопільщини.

Оновлено 05:08: Крилаті ракети з Волині летять у бік Львівської області, повідомили в Повітряних силах.

Також зафіксовано проліт керованої авіаційної ракети через Харківщину в напрямку Полтавщини.

Оновлено 05:05: У звʼязку з атакою росіян по Україні в повітряному просторі Польщі працюють літаки Польщі та союзників. Про це повідомили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.

Оновлено 05:00: Зафіксовано пуски балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Тим часом мешканців міста Стрий на Львівщині закликали пройти в укриття через загрозу "Кинджалів".

Оновлено 04:56: Зафіксовано пуски ракет "Кинджал".

"Житомирщина у південно-західному напрямку", – повідомили в Повітряних силах.

Згодом військові додали, що ракета летить через Хмельницьку область у південно-західному напрямку.

Оновлено 04:53: Зліт 3-х МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" підтверджують у ПС ЗСУ.

Оновлено 04:52: Крилаті на Вінниччині знову змінюють курс на Житомирщину, кажуть у Повітряних силах.

Водночас "Николаевский Ванек" повідомив про зліт трьох бортів МіГ-31К, здатних нести "Кинджали".

Оновлено 04:44: Ще одна група ракет прямує з півдня Київщини у бік Вінниччини.

Оновлено 04:40: Ракети змінюють курс, летять в бік Житомирської області, заявили в Повітряних силах.

Крім того, зафіксовано керовану авіаційну ракету через Харківщину в напрямку Полтавщини.

Оновлено 04:37: Крилаті ракети на Вінниччині рухаються в західному напрямку.

Оновлено 04:32: У ПС ЗСУ повідомляють про ракети в напрямку Вінницької області.

Оновлено 04:30: Ракети, що летіли в Черкаській області у південно-західному напрямку, змінюють курс на південь Київщини.

Оновлено 04:26: Крилаті ракети в Черкаській області рухаються у південно-західному напрямку, повідомляють Повітряні сили.

Тим часом нові ракети, які тримали курс із Сумщини на Полтавщину, летять в бік Черкаської області.

Оновлено 04:21: Крилаті ракети прямують з Полтавщини в бік Черкаської області.

Оновлено 04:16: Нові ракети заходять у повітряний простір України через Сумщину. Летять в напрямку Полтавщини, повідомиляють у ПС ЗСУ.

Оновлено 04:13: Повітряні сили повідомляють про крилаті ракети на Полтавщині. Вони летять в південно-західному напрямку.

Тим часом "Николаевский Ванек" пише про ймовірність нових пусків ракет з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря. Вони будуть входити в повітряний простір України протягом наступних 60-90 хвилин.

Оновлено 04:11: Військові закликають мешканців Камʼянського Дніпропетровської області перейти до укриттів.

Оновлено 04:08: Крилаті ракети через Сумщину – в напрямку Полтавщини, повідомляють у ПС ЗСУ.

Оновлено 04:03: Військові повідомляють про крилату ракету (ракети) на Дніпро.

Оновлено 03:59: Перші ракети летять через Харківську область в напрямку Полтавської, повідомили Повітряні сили.

Через пуски ракет та наявність у небі ворожих дронів в Україні оголошено масштабну тривогу.

Атака РФ по Україні 29 березня

Окрім ракет, росіяни випустили по Україні ударні безпілотники. Атака дронами триває вже кілька годин. Перше повідомлення про фіксацію "шахедів" у Сумській області надійшло від Повітряних сил біля 20:30 28 березня.

Ворожі дрони фіксувалися як на півдні, так і на сході, півночі, центрі та заході України. У багатьох регіонах, зокрема на Львівщині, працювала протиповітряна оборона.

Також повідомлялося про ракету в напрямку Камʼянського Дніпропетровської області. Згодом очільник місцевої ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни атакували низку обʼєктів критичної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого – його у важкому стані госпіталізували.

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