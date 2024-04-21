За словами Германа Галущенка, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв.

Російські загарбники продовжать атаки по українських енергетичних об'єках - втім, блекауту в Україні не буде. Про це в ефірі телемарафону запевнив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, "на жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись".

"Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - підкреслив Галущенко.

Водночас він зазначив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, оскільки Україна перебуває у війні з Росією.

"А ми, енергетики, робимо все для того, щоб найгірші сценарії ніколи не реалізувалися. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - наголосив міністр.

Атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України

В ніч на 11 квітня Росія повністю знищила Трипільську ТЕС в Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією регіону, що живила також Житомирську та Черкаську області.

Як повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота, внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тієї ж ночі окупанти здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Основним напрямком удару стала Львівська область.

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