Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Унаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер, 11 квітня, війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Про це розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі. Внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Варто зазначити, що Трипільська теплова електрична станція — найпотужніша електростанція Київської області. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

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Ракетна атака 11 квітня – що відомо

У ніч на 11 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Основним напрямком удару стала Львівська область. Зокрема, РФ атакувала Україну ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та "Кинджалами", а також іранськими дронами-камікадзе.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Миколи Олещука, загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей, зокрема 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Росія цілилась в об'єкти енергетики.

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