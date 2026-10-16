Ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні зростають: де найдешевше пальне

Найнижчу вартість дизельного пального наразі пропонують "Дніпронафта", "БРСМ-Нафта" і Brent Oil.

Роздрібні ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Про це повідомляє Enkorr.

15 жовтня середні роздрібні ціни на пальне продовжили зростати. Дизель подорожчав на 52 коп./л – до 99,59 грн/л, бензин додав 18 коп./л і коштував у середньому 89,69 грн/л. Скраплений газ зріс у ціні на 1,11 грн/л – до 48,28 грн/л.

Скільки коштує дизель

Найбільше дизель подорожчав у Neftek – на 2 грн/л, до 103 грн/л. Такий самий приріст зафіксували в SUNOIL – до 101,40 грн/л. Станом на 15 жовтня найдорожче дизельне пальне продавала мережа SOCAR – 104 грн/л.

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До переліку АЗС із ціною дизеля понад 100 грн/л приєдналися ОККО, Chipo і Parallel. Після подорожчання на 1 грн/л вартість пального в мережах ОККО та Parallel сягнула 100,90 грн/л і 100,12 грн/л відповідно. У Chipo ціна зросла до 100,13 грн/л.

Найнижчі ціни на дизельне пальне утримували "Дніпронафта" (97,32 грн/л), "БРСМ-Нафта" (97,45 грн/л) і Brent Oil (97,75 грн/л).

Скільки коштує бензин

Найбільше бензин А-95 подорожчав у мережах Neftek, "Автотранс", "Дніпронафта" та "Авантаж 7" – на 1–2 грн/л. Neftek підвищив ціну на 2 грн/л - до 92 грн/л, а три інші мережі – на 1 грн/л.

Найдорожчий бензин А-95 продавали на АЗС SOCAR – 94,90 грн/л, за ним ішли ОККО та WOG – по 92,90 грн/л, а також Neftek – 92 грн/л. На 1 грн/л підвищили ціни на бензин А-95 мережі "Автотранс", Marshal, VST і "Дніпронафта", а також на окремих АЗС – "БРСМ-Нафта".

Найдешевший бензин А-95 станом на 15 жовтня продавала мережа "Фактор" – 84,50 грн/л, далі йшли Brent Oil (85,45 грн/л) і VST та "Свої" (по 86,90 грн/л).

Скільки коштує автогаз

Автогаз найбільше подорожчав у мережі "Свої" – на 4 грн/л - до 49,90 грн/л. Таким чином, ціна зрівнялася з рівнем ОККО, яка підвищила вартість пального на 1 грн/л. Водночас SUNOIL додала 3,45 грн/л, також наблизившись до цінового рівня маркетмейкера.

Автогаз також суттєво подорожчав у мережі Marshal – на 3 грн/л. Ще на 2 грн/л підвищили ціни UPG, Mango та "Авантаж 7".

Найдорожчий автогаз продавала мережа Neftek – 50,90 грн/л, далі йшли Parallel – 50,43 грн/л, а також ОККО, SUNOIL і "Свої" – по 49,90 грн/л. Найдешевший автогаз станом на 15 жовтня продавала мережа "Кворум" – 45,48 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне 16 жовтня

За даними порталу "НафтоРинок", 16 жовтня середні ціни на дизельне пальне зросли на 71 коп./л, а автогаз подорожчав на 73 коп./л. Водночас ціни на бензин суттєво не змінилися.

WOG підвищила ціну дизельного пального на 1,60 грн/л – до 102,50 грн/л. У "БРСМ-Нафті" в Полтаві автогаз подорожчав на 2,20 грн/л – до 46,99 грн/л. Водночас VostokGaz у Дніпрі знизила ціни на бензин А-95, А-92 та дизельне пальне на 2 грн/л.

Пальне в Україні – останні новини

Раніше засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін попередив, що через обмеження судноплавства на Дунаї, яким постачають до 50% пального, в Україні може виникнути дефіцит бензину. За його прогнозом, найближчим часом пальне може подорожчати до 5 гривень за літр.

Нагадаємо також, що за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), світовий дефіцит дизельного пального триватиме щонайменше до другої половини 2027 року.

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