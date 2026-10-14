Дефіцит дизелю у світі триватиме ще щонайменше рік: прогноз МЕА

МЕА очікує, що наприкінці 2026 року завантаження нафтопереробних заводів зростатиме.

Дефіцит дизельного пального у світі збережеться до другої половини 2027 року. Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

МЕА прогнозує, що наприкінці 2026 року нафтопереробні заводи збільшать завантаження потужностей. Це допоможе частково поповнити запаси пального, проте не дозволить компенсувати дефіцит, який накопичився протягом року. Таким чином, відновлення запасів дизельного пального понад рівень звичайних сезонних коливань навряд чи розпочнеться раніше другої половини 2027 року.

Одна з основних причин скорочення запасів дизелю - перебої з постачанням, зумовлені наслідками воєнних дій на Близькому Сході. Останні призвели до часткового блокування експорту пального через Ормузьку протоку та пошкодження нафтопереробних потужностей.

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У вересні сукупний експорт дизельного пального з Росії та країн Близького Сходу скоротився на 1,3 млн барелів на добу порівняно з попередніми показниками. Збільшення постачань з інших регіонів лише частково компенсувало це падіння. У результаті світовий експорт дизелю за місяць виявився приблизно на 700 тис. барелів на добу нижчим, ніж у вересні минулого року.

Маржа переробки дизельного пального у вересні підскочила майже до рекордних 95 доларів за барель. Дороге пальне посилює тиск на економіки країн: підвищує вартість товарів, знижує реальні доходи населення та прискорює інфляцію. Через тривалі перебої з постачанням країни були змушені скорочувати запаси пального, хоча сезонні тенденції зазвичай передбачають їх накопичення.

МЕА повідомляє також, що світові запаси нафти у вересні скоротилися на 10 млн барелів. Наземні резерви зменшилися ще на 113 млн барелів, однак більшу частину цього падіння компенсувало різке збільшення обсягів нафти в танкерах у морі.

Запаси сирої нафти в країнах, що не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), скоротилися на 76 млн барелів, причому на Китай припало 78% цього падіння. У країнах ОЕСР резерви зменшилися ще на 37 млн барелів.

За прогнозом МЕА, у четвертому кварталі 2026 року світовий попит на нафту скоротиться на 2,5 млн барелів на добу порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками всього року падіння в середньому становитиме 2,6 млн барелів на добу.

У 2027 році очікується часткове відновлення споживання нафти – на 2 млн барелів на добу. Втім, навіть після цього світовий попит залишатиметься на 620 тис. барелів на добу, або 0,6%, нижчим за рівень 2025 року.

Ринок дизельного пального – останні новини

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля. Спочатку планують поставити 300 тисяч тонн пального. У подальшому обсяги мають зрости ще на 500 тисяч тонн, а згодом сягнути мільйона тонн.

Як писала газета Financial Times, Росія має можливості для експорту дизельного пального. Водночас домовленість президента Трампа з Москвою навряд чи суттєво полегшить ситуацію на ринку через обмежені обсяги постачання. Навіть за умови, що наступного місяця Росія експортує 500 тисяч тонн дизельного пального, цей обсяг покриє менш як 4% світового попиту.

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