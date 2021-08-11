Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив призначення Амоса Хохштейна на посаду спецпосланця Держдепартаменту з питань енергетики.
Про це він повідомив у Twitter.
"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку і впровадження комплексної стратегії по зміцненню глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.
Як відомо, Хохштейн відповідатиме за реалізацію американо-німецької угоди, що дозволяє добудувати російський газопровід "Північний потік-2". Повідомлялося, що він був одним з головних противників завершення будівництва.
У 2017-2020 Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу", де, за деякими відомостями, був особистим представником інтересів Байдена.
I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021
Північний потік-2
Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".
Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.