У 2017-2020 Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив призначення Амоса Хохштейна на посаду спецпосланця Держдепартаменту з питань енергетики.

Про це він повідомив у Twitter.

"Я призначаю Амоса Хохштейна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він однозначно підходить для підтримки розвитку і впровадження комплексної стратегії по зміцненню глобальної енергетичної безпеки", - написав Блінкен.

Як відомо, Хохштейн відповідатиме за реалізацію американо-німецької угоди, що дозволяє добудувати російський газопровід "Північний потік-2". Повідомлялося, що він був одним з головних противників завершення будівництва.

У 2017-2020 Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу", де, за деякими відомостями, був особистим представником інтересів Байдена.

I am appointing Amos Hochstein as the Senior Advisor for Energy Security. He is uniquely suited to support the development and implementation of an integrated strategy to strengthen global energy security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2021

Північний потік-2

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Людмила Жерновська