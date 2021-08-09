Амос Хохштейн три роки входив до складу наглядової ради НАК.

Президент США Джо Байдена призначив свого радника Амоса Хохштейна спецпосланцем Держдепартаменту з питань енергетики. Він відповідатиме за реалізацію американо-німецької угоди, що дозволяє добудувати російський газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє Axios, посилаючись на поінформовані джерела.

Офіційно про дане призначення не повідомлялося, проте йому ще отримати схвалення в Сенаті.

Читайте такожPolitico: США зазивали Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"Журналісти зазначають, що Хохштейн був одним з головних противників завершення "Північного потоку-2".

Реалізація угоди, укладеної між Байденом і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, стане для Хохштейна основним пріоритетом.

Крім того, він відіграватиме ширшу роль в енергетичній політиці адміністрації Байдена. Сам політик цю інформацію коментувати відмовився.

"Київ сподівається, що це є визнанням недієвості колишньої політики (щодо "Північного потоку-2" - УНІАН), яке призведе до реального поліпшення курсу, а не звичайною показухою", - говорить джерело, наближене до даного призначення і президенту України Володимиру Зеленському.

У 2017-2020 роках Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу", де, за деякими відомостями, був особистим представником інтересів Байдена.

Зазначається, що Німеччина зі свого боку теж призначила спецпосланця з питань угоди, але хто ним став - не уточнюється.

Автор: Станислав Кожемякин