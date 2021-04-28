Бойко тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т. в. о. Ольги Буславець.

Тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики призначений заступник міністра енергетики Юрій Бойко

Про це йдеться в повідомленні Кабміну.

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"Тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики призначений заступник міністра енергетики Бойко Юрій Миколайович", - повідомили в уряді.

Юрій Бойко

Юрій Бойко є заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в. о. Ольги Буславець у листопаді минулого року.

З грудня обов'язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко, який у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Що цьому передувало

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".

Також було прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

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Автори: Олена Коваленко, Ігор Орел