Коболєва звільнили / фото УНІАН Володимир Гонтар

Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України. 

Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.
Читайте такожЩо українцям принесе річний контракт на газ

Як повідомила Василевська, рішення було прийнято щойно на засіданні Кабміну.

Скріншот Telegram

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин й наразі не може нічого коментувати.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко