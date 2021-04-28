Коболєва звільнили / фото УНІАН Володимир Гонтар
Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України.
Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.
Читайте такожЩо українцям принесе річний контракт на газ
Як повідомила Василевська, рішення було прийнято щойно на засіданні Кабміну.
Скріншот Telegram
Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин й наразі не може нічого коментувати.
Скріншот з Facebook
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram