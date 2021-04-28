Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.

Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК Нафтогаз України.

Про це в Telegram повідомила народний депутат України від "Слуги народу" Ольга Василевська.

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Як повідомила Василевська, рішення було прийнято щойно на засіданні Кабміну.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що про звільнення дізнався з новин й наразі не може нічого коментувати.

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Автор: Олена Коваленко