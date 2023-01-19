В компанії закликали ЖБК та ОСББ, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч для соціальної справедливості.

Компанія ДТЕК не відключатиме світло в будинках за скаргами інших мешканців, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

Про це заявила прес-служба компанії у офіційному Telegram-каналі ДТЕК. "Компанія не проводить жодних відключень "за скаргами" у будь-якому з регіонів, де працюють "ДТЕК Мережі", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що більшість відключень відбуваються дистанційно, а їх невелика частина потребує фізичного виїзду персоналу. За можливості, бригади також виїжджають на лінії, що живлять критичну інфраструктуру, щоб у ручному режимі відключити будинки, які живляться від тієї ж мережі.

Відео дня

"Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей, закликаємо балансоутримувачів (ЖБК та ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч", - зазначила прес-служба.

Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців.

Раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявляв, що компанія ДТЕК розглядає можливість створення спеціальних аварійних бригад, які на скарги громадян будуть вимикати будинки, в яких є світло.

Стан енергосистеми України

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укренерго", наразі в енергосистемі України споживання електроенергії прогнозується дещо меншим через теплу погоду, але дефіцит зберігається.

Причина дефіциту - це російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу, в рамках яких діє графік відключення світла в домівках громадян.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі.

Вас також можуть зацікавити новини: