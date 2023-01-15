Після закінчення опалювального сезону почнуться планові ремонтні роботи, які зараз не робляться.

Закінчення опалювального сезону не призведе до суттєвого покращення ситуації з відключеннями електроенергії в Україні.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, обсяг генерації в Україні навесні принципово не зросте.

"Я, чесно кажучи, не думаю, що ситуація принципово поліпшиться, тому що з одного боку буде зменшення споживання, тому що буде тепліше, але з іншого боку почнуться планові ремонтні роботи, які зараз не робляться. І це значить, що принципово обсяг генерації в Україні не збільшиться", - сказав Сахарук.

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Він зазначив, що відновлювати енергетичну інфраструктуру після кожного обстрілу стає все складніше.

"Тому чекати, що прийде квітень і все буде на 100% гарно, не можна. Ми ж розуміємо, що після кожного обстрілу все важче і важче відновлювати об'єкти енергетики, бо вони стають все більш вразливими", - повідомив Сахарук.

Ракетний удар Росії по енергетичній інфраструктурі

Як повідомляв УНІАН, за даними ДТЕК, через вчорашній ворожий ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні будуть застосовувати не лише планові, а й аварійні відключення електроенергії, які будуть тривати не один день.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних та 3 авіаційних удари. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400.

Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники, проте деякі влучили, в тому числі, в об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це енергетики знову ввели аварійні відключення світла. Крім того, в ДТЕК заявили, що російська ракета влучила в турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна зберегла керованість і цілісність енергосистеми після чергової ракетної атаки росіян, але в системі зберігається суттєвий дефіцит. Президент Володимир Зеленський зазначив, що найскладніша ситуація з електропостачанням склалася в Харківській та Київській областях.

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