За словами Галущенка, ситуація в українській енергосистемі дуже складна.

Україна навіть при збільшенні обсягів імпорту електричної енергії з-за кордону не має можливості покрити половину наявного дефіциту маневрової генерації. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

"На жаль, імпорт не в стані покрити втрати. Якщо ми говоримо про 8 ГВт потужностей, які втрачено, то на сьогодні можливість імпорту дорівнює 1,7 ГВт. Навіть при збільшенні імпорту немає можливості покрити половину того дефіциту. Тому імпорт, безумовно, допомагає, але він не вирішує проблему", – сказав міністр.

За його словами, ситуація дуже складна. Україна кожен день залучає аварійну допомогу та обмежує промисловість.

Відео дня

"Ми не можемо прогнозувати наслідки наступних ударів. Абсолютно очевидно, що негативний вплив буде ще додатково", – додав Галущенко.

Стан української енергосистеми – що відомо

11 травня стало відомо, що після останніх російських атак по українській енергетиці втрати перевищують 8 ГВт потужності. Міністр енергетики Герман Галущенко тоді відмітив, що Україна вже зараз має напрацювати механізми компенсації втраченого для проходження наступної зими.

Раніше народний депутат Олексій Кучеренко зазначав, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: