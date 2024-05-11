За словами міністра енергетики, під час ОЗП працюватимуть усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які перебувають під контролем України.

Росія продовжує нищити маневрову генерацію. Після останніх атак втрати перевищують 8 ГВт потужності. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустріч з послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

"Ворог продовжує прицільно нищити нашу маневрову генерацію. Після останніх атак втрати становлять вже понад 8 ГВт потужності. Ситуація досить складна, тож маємо вже зараз напрацювати механізми компенсації втраченого для проходження наступної зими", – зазначив глава Міненерго.

За його словами, під час ОЗП працюватимуть усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які перебувають під контролем України. Також очікується збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн. Водночас для забезпечення потреб споживачів потрібно також нарощувати і потужності розподіленої генерації, зокрема за рахунок газових турбін, газопоршневих установок та потужних генераторів.

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В Міненерго відзначили, що сторони домовилися спільно напрацювати план підготовки до наступного опалювального сезону, а також координувати зусилля для відновлення українського енергосектору.

Ситуація в енергетиці

Раніше УНІАН писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову енергосистеми. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, за ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень. Так вважає народний депутат Олексій Кучеренко.

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