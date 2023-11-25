"Ціна на автогаз - 37-38 грн/літр. Логістика може додати до неї ще до 2 гривень" - експерт паливного ринку Сергій Куюн

Експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів УНІАН, як паливний ринок відреагував на блокаду українського кордону, як довго ціни на автогаз битимуть рекорди, і на якій позначці зупиняться, чого очікувати від вартості бензину та дизеля, та чи загрожує нам дефіцит.

Автогаз на деяких заправках досяг історичної позначки – майже 40 гривень за літр. Водночас, вартість бензину та дизелю навпаки трохи зменшилась. Чому блокування польськими перевізниками кордону з Україною так сильно вдарило саме по ринку автогазу і не зачепило інші види пального?

Відповідь очевидна – через польський кордон до нас надходило до 30 відсотків загального імпорту скрапленого газу, і надходило саме автотранспортом. Відповідно, коли цей потік зупинився, це одразу призвело до дефіциту на ринку. Такий великий обсяг дуже важко швидко замістити. Тому і ціни відповідно пішли в гору.

По дизелю і бензину через польський кордон поставки автотранспортом складали до 10 відсотків і, відповідно, ринок зміг оперативно цей дефіцит покрити за рахунок інших джерел. Тому ми там бачимо не те, що подорожчання, а навіть здешевшання.

Відео дня

В яких регіонах та мережах АЗС наразі найбільші проблеми з наявністю автогазу?

Ми дивимось не по регіонам. Не можна сказати, що десь ситуація важча. Ми говоримо, що по обсягам провалились деякі мережі заправок. Деякі з них були дуже орієнтовані на автотранспортні поставки з Польщі.

Наприклад, мережі "Авіас", UKRNAFTA, ANP. У них в половині регіонів взагалі нема газу, в іншій половині є точково. А там де є, вони поставили ціну під 40 гривень – це найвища ціна на ринку - для того, щоб трошки придушити попит.

Також перебої є на заправках БРСМ, Avantage, UPG.

Щодо великих гравців - ОККО, WOG, то в них більш-менш все нормально. ОККО, наприклад, завжди багато постачали залізницею. Відповідно, блокування автошляхів по ним менше вдарило.

А у таких, як UPG - постачання світлих нафтопродуктів практично повністю зосереджено через польський кордон, у них ситуація більш напружена.

Уявімо, що поляки продовжать блокувати кордон ще обіцяні два місяці. Що тоді буде з дефіцитом автогазу в Україні і цінами на нього?

Думаю, для того, щоб вийти з цієї ситуації, нам потрібно буде пару тижнів, і всі необхідні обсяги будуть надходити на ринок. Проблема вирішиться за два тижні, і потім ми зможемо без постачань через польський кордон абсолютно спокійно функціонувати.

А як ця проблема вирішиться?

Наразі існує кілька шляхів подолання ситуації. Перший – вантажі з паливом переставляють з автотранспорту на залізницю. Другий – трейдери купують в Польщі, але завозять цей газ через Словаччину та Румунію. Тобто їдуть в об’їзд вздовж кордону. Третій – вони просто нарощують постачання з південного напрямку: здебільшого, мова йде про Румунію.

Єдине, що швидко зробити це важко, через польський кордон йшов великий обсяг скрапленого газу. Але все одно всі трейдери вже розуміють, що робити, і звідки його брати. Ринок не сидить і не чекає. Впевнений, що в грудні все владнається.

А що трапиться, якщо і в Словаччині, наприклад, захочуть заблокувати кордон, адже такі спроби нещодавно були?

Звичайно, якщо і інші країни будуть блокувати кордони, то це стабільності не додасть. В будь-якому разі, я бачу, що українські компанії взагалі намагаються забрати свої замовлення на постачання пального з країн Балтії чи Польщі і більше переорієнтовуються на південь.

Так, блокування кордонів зі Словаччиною може додати проблем, але вони не будуть такими гострими, як сьогодні.

Як відобразиться на ціні пального збільшення транспортних витрат, оскільки газовози мають фактично їхати через інші країни, щоб доставити українським споживачам пальне?

Звичайно, це лягає на ціну. З урахуванням того, що сьогодні ціна на автогаз злетіла і знаходиться вище об’єктивного рівня на 7-8 гривень за літр (37-38 гривень за літр), то ця витратна логістика може додати до ціни в межах двох гривень.

Україна вже пройшла пік дефіциту і, відповідно, максимального цінового стрибка по скрапленому газу, чи він ще попереду?

Я думаю, зараз ми якраз на піку ціни, а по дефіциту - пройшли цей пік, оскільки вже прямують нові постачання. Але ж все одно десь не встигає залізниця, десь затримуються бензовози.

В грудні, коли проблему з обсягами автогазу вдасться вирішити, я думаю, що ціна на нього знову буде меншою, ніж 30 гривень за літр.

Поговоримо про бензин та дизель. Бачимо, що деякі великі мережі раптово знизили ціни одразу на 5-10 гривень – до позначки нижче 50 гривень за літр. Що відбувається на ринку?

Ось таке різке зниження саме в цей період – це маркетинговий хід у так звану "Чорну п’ятницю". Компанії конкурують і намагаються залучити нових клієнтів. Проте вже з понеділка ціни повернуться на попередній рівень.

Але, в цілому, процес зниження цін на бензин та дизель розпочався ще до цього. Минулого тижня ми бачили, що одна з мереж знизила ціни навіть на 3,5 гривні. Це і є той горизонт зниження цін у подальшому вже у спокійному режимі.

В цілому, тренд на зниження цін зараз дуже гарний. Тому що ціна на нафту впала з 95 доларів за барель у вересні до 80 доларів. Відповідно, закупівельна вартість знижується, і це дає можливість зниження ціни на "колонках".

Зважаючи на такий позитивний тренд зниження цін на бензин та дизпальне, з якими цифрами на стелах АЗС ми можемо увійти у новий 2024 рік?

Все буде залежати від того, чи втримається в грудні низька ціна на нафту. Немає в цьому впевненості, бо ніхто не прогнозував, що вона взагалі може знизитись. Всі прогнозували і 120, і 150 доларів за барель. А насправді маємо досить суттєве зниження. Тому сказати впевнено, на скільки ціни будуть падати, не можна.

Якщо розпочнуться масові відключення світла взимку, коли громадяни та бізнес запустять бензинові та дизельні генератори, чи не спровокує це дефіцит та здорожчання пального?

Я думаю, що всі, хто хотів зробити запас пального на цей випадок, вже позаливали свої каністри. Всі вже навчені минулорічним досвідом і укомлектувалися. Головне, що є велика впевненість у тому, що у нас є пальне.

Минулий рік показав, що так званий генераторний попит не є критично великим для ринку. Коли настають блекаути, то так, попит на пальне для генераторів зростає, але, з іншого боку, затухає активність транспорту, бо він не може нормально функціонувати. Відповідно, великих коливань не відбувається.

Що можемо порадити українцям, зважаючи на нестабільну ситуацію на ринку пального, особливо з автогазом?

Панікувати точно не потрібно. У нас за останні півтора року повністю перебудована логістика постачання, і є досвід того, як діяти у складних ситуаціях. Є парк необхідного транспорту для того, щоб привезти будь-які обсяги. Тому з наявністю пального взагалі питань не буде.

По вартості від нас мало що залежить – як буде вести себе світовий ринок, подивимось.

Ганна Бредіхіна

Ганна Бредіхіна