За тиждень деякі мережі збільшили вартість бензину та дизелю на 2 гривні за літр.

Упродовж тижня з 15 по 22 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 85 копійок – до 54,72 грн/л.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", бензин А-95+ здорожчав також на 1,04 грн — до 57,53 грн/л, а дизельне пальне — на 95 копійок, до 54,62 гривень за літр.

Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 56,99 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості – до 58,99 грн/л.

Відео дня

На 2 грн/л підвищила ціни "Укрнафта", в мережі UPG пальне додало 0,5-1,5 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна "п’ятірка" й А-95+ додали в ціні 0,5-2 грн/л, дизпальне – 0,3-2,5 грн/л.

Зростання вартості пального

За підрахунками УНІАН, за три місяці після того, як повернули довоєнні податки на пальне у найпопулярніших мережах заправок бензин та дизель одночасно здорожчали на 8,8-11 грн за літр.

Зокрема, на Shell пальне зросло на 8,8 гривень, до 55,59 грн за літр. На WOG і ОККО на 10 грн, до 56,99 грн/л. На SOCAR рекордне зростання 11 грн за літр, до 57,99 грн за літр.

Вас також можуть зацікавити новини: