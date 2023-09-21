В деяких мережах бензин додав дві гривні за літр.

В Україні знову подорожчали всі види пального: автогаз, бензин та дизель. У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", бензин А-95+ здорожчав на 25 копійок — до 57,49 грн/л, а дизельне пальне — на 0,17 грн/л, до 54,49 грн за літр. Зокрема в мережі заправок "Укрнафти" бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП – до 53,90 грн/л, "П’ятірка" з покращеними показниками якості – до 55,90 грн за літр.

Усі види пального додали 2 грн/л у мережі "Нефтек". "БРСМ-Нафта", U.GO, "Кворум" та інші підняли ціни на 20-50 копійок.

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У той же час, виросла вартість скрапленого газу. Середня роздрібна ціна LPG в Україні збільшилась з 13 по 21 вересня на 41 коп., до 25,47 грн за літр.

У великих мережах вартість автогазу в середньому піднялась на 0,5 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 37 копійок.

Прогноз зростання ціни

Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін вважає, що незабаром світова ціна за барель нафти може перевалити за 100 доларів, результатом чого стане ще більше здорожчання пального на наших АЗС. На його думку, дизель та бензин А-95 коштуватимуть по 63 грн за літр.

"Побачити 80 грн за літр - це все ж таки найгірший і малоймовірний сценарій розвитку ситуації, але й, водночас, зараз немає стовідсоткових доводів заперечувати ймовірність його розвитку", - вважає він.

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