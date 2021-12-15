В Україні ціни на блакитне паливо перевищили 50 тис. грн за тис. куб. м.

Спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

Про це свідчать дані на біржа ICE Futures.

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Таким чином, ціна ф'ючерсу на січень за індексом нідерландського TTF знову перевищила 130 євро за МВт-год. це найвищий показник з 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 тис.дол. за тис. куб.м.).

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачаного газу в європейські сховища.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 15 грудня підскочила до 50,9 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином, за добу ціни зросли ще на 10%.

Ціни на газ в Україні:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

Автор: Ганна Бредіхіна