В Україні за добу ціни на блакитне паливо зросли на 10% - до 46,2 тис.грн.

Спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,4 тис. доларів за тисячу кубометрів, тільки за день підвищившись майже на 7%.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

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Таким чином, ціна ф'ючерсу на Січень за індексом нідерландського TTF знову перевищила 120 євро за МВт-год. це найвищий показник з 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 тис.дол. за тис. куб.м).

Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки про збільшення обсягів закачуваного газу в європейські сховища, які зараз заповнені на 60%.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 14 грудня підскочила до 46,2 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином, за добу ціни зросли на 10%.

Ціни на газ в Україні:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.

Автор: Ганна Бредіхіна