З травня минулого року ціна зросла в 10 разів - до 40 євро за мегават-годину.

Ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова держкомпанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Читайте такожУкраїнцям дали годину на встановлення газових лічильників: кого і як це стосуватиметься

"Сьогодні на європейському хабі TTF ціна на газ з поставкою в наступному місяці перетнула кордон в 40 євро за мегават-г - . це історичний максимум. І це в 10 разів більше, ніж у травні минулого року", - написав він.

Макогон вважає, що такі ціни мають стати знаком для Європейського Союзу, що не можна дозволяти великому постачальнику, такому як "Газпром", монополізувати ринок.

"Сподіваюся, що Європа зрозуміє, що ставити на одного великого постачальника - це велика помилка. Посилення домінуючої позиції на ринку завжди призводить до збільшення цін, які заплатять кінцеві споживачі в ЄС", - додав він.

При перерахунку у вартість за кубічний метр ціна газу становить 495 доларів за тис. кубометрів. При цьому в гривневому еквіваленті - це понад 15,9 тис грн.

Ціна на газ: що необхідно знати

Раніше глава Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що російський газовий монополіст "Газпром"шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського "Газпрому" збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон, "Газпром" в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

Автор: Ганна Бредіхіна