Минулого року "нормалізований" чистий збиток "Нафтогазу" склав 6,4 мільярда гривень.

Кабінет міністрів прийняв рішення звільнити попереднє керівництво НАК "Нафтогаз України", зокрема, у зв'язку з незадовільними показниками з видобутку газу. Через проблеми з видобутком компанії зараз доведеться витратити 2 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми зараз як країна платимо дуже високу ціну за провали, наприклад, у видобутку 2019-2021 років. Якби програма видобутку була виконана хоча б в частині вже старих ділянок, то НАК цього літа не імпортував би газ на 2 млрд дол. Через те, що НАК не залучив масштабні закордонні інвестиції, зараз лише держкомпанія витрачає чималі гроші на дуже ризиковані проекти з розвідки запасів газу", — заявив він.

Також він розповів про збитки НАК у 2020 році.

"Збиток у 2020 році склав 19 млрд гривень. І це маніпуляція стверджувати, що збитки у звітності за 2020 рік якісь не такі, що насправді, якщо подивитися на "інші" показники, то все добре... у розвинених країнах за подібні маніпуляції відповідальні особи можуть потрапити до в'язниці... Наш розрахунок, який відповідає стандартній практиці, на відміну від підходу опонентів, показує ту саму картину, що і чистий збиток у звітності за міжнародними стандартами за 2020 рік: результати НАКу були негативними. Так, "нормалізований", тобто без неповторюваних і без неопераційних статей, чистий збиток за 2020 рік склав 6,4 млрд грн. "Нормалізований" вільний грошовий потік у 2020 році — мінус 12 млрд гривень", - зазначив він.

Голова НАК спростував заяви попереднього керівництва компанії щодо загальносвітової тенденції щодо видобутку газу у 2020 році.

"Невиконання програми за вже давно отриманими дозволами перевищує невиконання за новими, і тут перекласти провину нема на кого. Некоректно також виправдовувати погані результати виключно зовнішніми факторами, мовляв, дивіться, погано було у всіх. Якщо подивитися на найближчі аналоги НАКу, національні нафтогазові компанії наших сусідів, Румунії та Польщі, то вони були прибутковими у 2020 році. І порівняння з ними куди коректніше, аніж з глобальними приватними нафтогазовими гігантами", - заявив голова "Нафтогазу".

Автор: Станислав Кожемякин