Ціна газу на біржі зросла до 33,6 тис.грн.

Спотові ціни на газ у Європі протягом доби зросли на 9%, переступивши психологічну позначку, і досягли 1051 доларів за тисячу кубів.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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Таким чином, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF знову наблизилася до 90,6 євро за МВт-год.

При цьому ще вранці ціна газу знижувалася до позначки 82,6 євро за МВТ-год. (965 дол. за тис. куб. об).

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 23 листопада склала 33,6 тис.грн за тисячу кубометрів (+5% за тиждень).

Ціни на газ в Україні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна є частиною європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива. Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Ціна газу:

6 жовтня 2021 року ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину-до 67 євро за МВт-год (800 дол. за куб. про).

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем, зросла на 26% і склала 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

15 листопада 2021 року спотові ціни на газ в Європі відновили зростання, піднявшись до 81 євро за МВт-год після значного зниження.

Автор: Ганна Бредіхіна