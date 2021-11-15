Ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF знову наблизилася до позначки 970 дол. за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі відновили зростання, піднявшись до 81 євро за МВт-год після значного зниження.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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При перекладі на вимірювання в кубометрах, ціна ф'ючерсу на грудень за індексом голландського TTF знову наблизилася до позначки 970 дол. за тисячу кубометрів.

Таким чином, після падіння цін на газ наприкінці жовтня майже до 800 доларів за тисячу кубометрів, ціна зросла на 25%.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 15 листопада склала 29,5 тисяч грн за тисячу кубометр.

Ціни на газ в Україні корелюють з європейськими хабами, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Через вкрай високу ціну газові трейдери закуповують мінімальні обсяги ресурсу, що може спровокувати дефіцит блакитного палива для потреб населення і теплокомуненерго.

Ціна газу:

6 жовтня 2021 року ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину - до 67 євро за МВт-год (800 дол. за куб. про).

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в жовтні 2021 року, у порівнянні з вереснем, зросла на 26% і склала 685,67 дол., або 18 тисяч грн за тисячу кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна