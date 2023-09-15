Нафта перетнула позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

Ціни на нафту продовжують рости і завершують тиждень впевненим підйомом. Вартість ф'ючерсу на нафту Brent з поставкою в листопаді на біржі ICE перевищила $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

За матеріалами Investing, ціна нафти еталонної марки Brent на біржі ICE у Лондоні перевищила $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року — вартість ф'ючерсного контракту з постачанням у листопаді зросла до $94,14 за барель.

Станом на 15:20 за Києвом 14 вересня нафта Brent з поставкою в листопаді продавалася по $93,3 за барель, додавши в ціні 1,5%. Ціна нафти марки WTI до цього часу зростала на 1,65% — до $89,98 за барель.

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15 вересня станом на 10:11 за Києвом ціна нафти марки Brent становила $94,19 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI з поставкою в жовтні подорожчав, за даними біржі в Лондоні, на 2,48%, трохи більше $90,7 за барель. Ціна нафти марки WTI 15 вересня станом на 10: 13 за Києвом становила $ 90,69 за барель.

Ціни на нафту перевищили 10-місячні максимуми на тлі звітів впливових організацій, що прогнозують напруженість на ринках до кінця року.

Що відбувається з цінами на нафту

30 серпня 2023 року ціни на нафту продовжили зростання. Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до $85,78 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 37 центів, або 0,46%, до 81,53 долара.

Запаси нафти в США скоротилися приблизно на 11,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 25 серпня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Аналітики пояснюють, що більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США є позитивним для нафтового ринку, оскільки свідчить про стійкий попит.

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