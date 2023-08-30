Станом на 12: 46 за Києвом нафта марки Brent коштувала $85,35 за барель.

Ціни на нафту 30 серпня продовжили зростання. Ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до $85,78 за барель.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 37 центів, або 0,46%, до 81,53 долара. Запаси нафти в США скоротилися приблизно на 11,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 25 серпня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Аналітики пояснюють, що більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США є позитивним для нафтового ринку, оскільки свідчить про стійкий попит.

Відео дня

Згідно з даними Investing, станом на 12:46 за Києвом нафта марки Brent коштувала $85,35 за барель, а нафта марки WTI - $81,73 за барель.

Що відбувається з цінами на нафту

Станом на 9 серпня 2023 року американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара.

Ціни на нафту почали різко знижуватися на побоюваннях з приводу повільного зростання економіки Китаю, найбільшого імпортера палива в світі.

23 серпня 2023 року жовтневі ціни на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за барель. Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за барель.

24 серпня 2023 року ціни на нафту стабілізувалися після попереднього зниження, викликаного невтішними економічними даними з ключових економік. Нафта марки Brent піднялася в ціні на 6 центів, або 0,1%, до 83,27 долара за барель до 08:55 GM. Американська нафта West Texas Intermediate виросла на 4 центи, або 0,1%, до 78,93 долара за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: