Ціна російської нафти на 60% перевищила очікування Кремля, - Reuters

Рублева ціна російської нафти, за якою розраховують податки, цього місяця в середньому приблизно на 60% вища за рівень, закладений у федеральному бюджеті РФ, що підтримує держфінанси Росії, пише Reuters.

Війна на Близькому Сході та пов'язані з нею перебої з постачанням утримують світові ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

За підрахунками агентства, у перші три тижні жовтня податкова ціна російської нафти в середньому становила 8 699 рублів (103,4 дол.) за барель. Це приблизно на 11% більше, ніж у вересні.

Якщо ціни на нафту та курс рубля залишаться стабільними до кінця місяця, то ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, становитиме 8 387 рублів (100,2 дол.) за барель. Це буде найвищий показник із березня 2022 року.

Для обчислення бюджетних доходів уряд Росії виходив із ціни нафти 59 доларів за барель і курсу 92,2 рубля за долар, що дорівнює 5 440 рублям за барель.

Як зазначає Reuters, Росія очікує дефіцит бюджету на рівні 3% ВВП у 2026 році. Це майже вдвічі більше за початкову ціль і вище, ніж торік.

Цьогоріч уряд підвищив податки, щоб профінансувати витрати на війну в Україні, і планував скоротити дефіцит бюджету з 2,6% до 1,6% ВВП у 2025 році. Проте за січень-серпень дефіцит уже досяг 2,5% ВВП.

Російська нафта - останні новини

19 жовтня повідомлялося, що ціни на нафту відчутно знизилися після того, як президент США Дональд Трамп скасував санкції та мита проти Росії з метою збільшення експорту російського палива.

20 жовтня у Мічурінському районі Тамбовської області РФ, поблизу села Новонікольське, сталася пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції "Нікольське", яка входить у нафтопровід "Дружба". Станція "Нікольське" є об’єктом нафтової інфраструктури Росії, яка входить до системи "Транснєфть – Дружба", приймає на зберігання і розподіл дизпаливо, бензин, мазут і керосин для авіації.

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